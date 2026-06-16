El número de empresas volvió a caer durante marzo

La cantidad de empresas empleadoras en la Argentina cayó un 2,8% interanual en marzo y hubo cierres en todas las provincias, con excepción de Neuquén, el único distrito donde surgieron nuevas firmas. En términos absolutos, desaparecieron 14.044 compañías respecto de marzo de 2025, dejando un total de 481.635 empresas activas.

Un informe de la consultora Politikón Chaco basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo destacó que marzo fue el vigésimo quinto mes consecutivo de retroceso y la caída más pronunciada desde que comenzó la actual serie de descensos.

Por sectores, las mayores bajas se registraron en la industria manufacturera (-4,5%, con 2.167 empresas menos) y el comercio (-3,5%, con una pérdida de 5.145 firmas). También retrocedieron el agro (-2,3%) y la construcción (-2,1%).

A nivel provincial, solo Neuquén mostró crecimiento (+0,1%, equivalente a 12 empresas más). Las mayores caídas porcentuales se observaron en La Rioja (-10,7%), Tierra del Fuego (-6,7%), Santa Cruz (-6,6%) y Misiones (-6,6%). En números absolutos, las mayores pérdidas correspondieron a Buenos Aires (-4.311 empresas), Córdoba (-2.187), CABA (-1.539) y Santa Fe (-1.305).

Si la comparación se realiza con noviembre de 2023, antes del inicio del gobierno de Javier Milei, la caída asciende al 5,2%, lo que implica la desaparición de 26.213 empresas empleadoras en todo el país.

El desagregado en provincias exhibe el mismo escenario detallado anteriormente: solamente Neuquén muestra crecimiento en el período analizado, que llega al 2,1% (+186 empresas) al tiempo que en el resto de las distritos hay caídas de diferente intensidad: por un lado, CABA, Río Negro, Tucumán y San Juan muestran los descensos más moderados (inferiores a -3,0%) pero, en el otro extremo, un grupo de seis provincias exhibe bajas de doble dígito, donde se destacan, por ser las más profundas, las de Tierra del Fuego (-11,8%), Catamarca (-12,8%) y La Rioja (-17,6%).

Observando esta evolución pero en términos absolutos, los mayores volúmenes de pérdidas de empresas se vieron en la provincia de Buenos Aires (-5.615), Córdoba (-4.388), Santa Fe (-2.993) y CABA (-2.909), de nuevo explicado por ser los que concentran el mayor volumen de empresas de todo el país.

En ese período, la construcción fue el sector más afectado (-9,5%), seguida por la industria manufacturera (-6,8%), el comercio (-4,6%) y el agro (-4,5%). Entre las provincias, Neuquén volvió a ser la única que registró crecimiento (+2,1%), mientras que las caídas más fuertes se dieron en La Rioja (-17,6%), Catamarca (-12,8%) y Tierra del Fuego (-11,8%).

Ámbito