El desafío social de nuestro invierno demográfico

¿Se imaginan una Salta con plazas y aulas casi vacías de niños, dentro de veinte años?

Aunque parezca una imagen lejana, los datos actuales nos obligan a hacernos esta pregunta con seriedad. En los últimos años se han publicado muchos análisis sobre la caída de la natalidad y sus efectos en la salud, la economía y la educación. No es un fenómeno aislado ni pasajero. Es una tendencia sostenida que comenzó en los países desarrollados y que en la última década se aceleró también en Argentina.

Salta no quedó al margen.

Los números son claros. En nuestro país los nacimientos se redujeron cerca de un 50% en apenas diez años. En Salta pasamos de 28.124 nacidos vivos en 2015 a 14.066 en 2025. Exactamente la mitad.

Detrás de esas cifras hay una transformación profunda. Menos nacimientos hoy significan menos jóvenes en edad laboral mañana, sosteniendo una población cada vez más envejecida. Es un desafío que ya enfrentan muchos países y que nosotros debemos empezar a abordar con responsabilidad.

Las causas son varias. Cambios culturales que postergan la maternidad y la paternidad, mayor planificación familiar por la educación sexual y el acceso a anticonceptivos, dificultades económicas que generan incertidumbre y también decisiones legislativas que han impactado en la cantidad de nacimientos.

En este contexto, creo que el aborto forma parte de un conjunto de decisiones que también incidieron —aunque no preponderantemente— en la disminución de los nacimientos. Manteniendo una posición clara en defensa de la vida, entiendo también que es responsabilidad del Estado generar las condiciones adecuadas para que las familias puedan desarrollarse, proyectarse y crecer.

Porque más allá de las causas, existe una situación concreta a la cual debemos enfrentar como sociedad. Estoy hablando de políticas públicas que promuevan el empleo, la vivienda, la salud materno-infantil y la educación temprana, como así también el acompañamiento a madres y padres, a través del establecimiento de condiciones laborales que les permitan conciliar el trabajo con la crianza.

En definitiva, implica construir esperanza, porque las familias no deciden solo por convicciones. También deciden según las oportunidades y las certezas que encuentran para el futuro. De allí que, desde mi perspectiva, la respuesta no pueda limitarse a administrar solamente la disminución de la natalidad, sino que debemos trabajar también para construir un ecosistema que proteja, promueva y acompañe la vida desde su inicio y en todas sus etapas.

En educación, esta transición presenta una oportunidad concreta. Con menos niños ingresando al sistema podemos reorganizar recursos, mejorar la relación entre docentes y alumnos, fortalecer la formación de nuestros maestros y concentrar mayores esfuerzos en la calidad. No se trata de reducir la inversión ni de resignarse. Se trata de aprovechar esta etapa para brindar una mejor educación a cada niño y niña de Salta, considerando eso sí que no podemos aplicar recetas uniformes. La planificación debe ser territorial, inteligente y sensible a las realidades de cada región. La menor presión en la matrícula debe servir para consolidar la educación temprana, especialmente en los lugares donde las brechas sociales son más profundas.

Esta es, en el fondo, la verdadera discusión. No estamos hablando solamente de estadísticas. Estamos hablando del futuro de nuestra provincia.

Por eso necesitamos una mirada estratégica, políticas públicas coordinadas y la decisión de pensar más allá de la coyuntura. El cambio demográfico ya está en marcha. La pregunta es si vamos a limitarnos a observarlo o si tendremos la capacidad de enfrentarlo inteligentemente, porque en definitiva, las sociedades que dejan de pensar y apostar en las nuevas generaciones terminan discutiendo cómo administrar su propio declive, mientras que las que planifican el futuro construyen las condiciones para que la vida, el trabajo y la esperanza vuelvan a florecer.

Estoy convencida de que el mejor camino es construir una sociedad que acompañe a las familias, valore la vida y genere condiciones para que cada nuevo salteño encuentre un horizonte de oportunidades.

Ese es el desafío. Y también la oportunidad.