Se trata de la impositiva, respecto de la cual no hay todavía ningún proyecto.

El reclamo tomó fuerza en este tiempo porque para el segundo semestre se están proyectando perspectivas de crecimiento más estrechas, constituyendo una amenaza para las ramas de la actividad económica más retrasadas. Entre los factores que concurren al estancamiento o al retroceso, a la cabeza se ubica la carga fiscal, a la que siguen la debilidad del consumo interno, el endurecimiento del crédito, la competencia externa sobre la industria, falta de reactivación de la obra pública y el impacto de las tarifas. Los distintos sectores económicos no esperan con mucho entusiasmo el Estimador mensual de actividad económica que se publicará el 29 de junio y que corresponde a abril.

Hay datos actualizados que muestran la evolución de actividades muy sensibles, como la turística, que atravesó un nuevo fin de semana largo de escaso impacto para Salta. Ello llevó a que desde el sector gastronómico se reclame la declaración de la emergencia que le permita al gobierno provincial adoptar medidas excepcionales para sostener a las empresas vinculadas al turismo, que son pymes que están visualizando una temporada alta que se encamina a ser ruinosa. En ese reclamo incluyó decisiones de alivio fiscal, aunque se reconoce que no solo deben ser de carácter provincial.

Otro tanto hizo la Cámara de Comercio Exterior, que a través de su presidente Javier Cerúsico, consideró favorable la apertura de la actividad, que puede mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas. Sin embargo, advirtió que la apertura no alcanza si la producción salteña sigue enfrentando una carga tributaria elevada. Incluso, ponderó el valor del Corredor Bioceánico, en el que se concentran los esfuerzos del gobierno salteño porque puede ser una oportunidad para la provincia en tanto mejore sus propias condiciones En caso contrario, dijo el empresario que va a fortalecer a competidores regionales.Por ello insistió en que la conectividad debe ir acompañada por menor presión fiscal, servicios logísticos, infraestructura y capacidad para agregar valor en territorio salteño.

Estos señalamientos encuentran razones en un reciente informe dado a conocer por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, dependiente de la Fundación Mediterránea, en el que Salta capital figura entre las ciudades con mayor carga impositiva del país. Se ubica en un cuarto lugar, por encima de varias ciudades de la región, con 77 tributos.

Este informe de la consultora especializada no solo describe la variedad de tributos, sino también confirma lo que es reconocido por los especialistas e, incluso, los gobiernos: solo seis impuestos explican el 85% de la recaudación en todas las jurisdicciones. Se trata del IVA, aportes y contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias e impuesto al cheque, de orden nacional y coparticipables; Ingresos Brutos, de orden provincial y la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, principal fuente de ingreso municipal.

La reforma fiscal es, sin dudas, un cambio estructural que coincidentemente reclaman muchos sectores que no se han beneficiado con los regímenes especiales instrumentados por la administración libertaria. De todas maneras, no se ha manifestado mucha urgencia en disponer del mismo en ninguno de los niveles de gobierno.

De allí que deberán esperarse medidas paliativas, cuyo peso recaerá seguramente en las espaldas provinciales.

Salta, 16 de junio de 2026