Vecinos de Güemes piden revisar casos puntuales por la factura de la luz

Usuarios de General Güemes solicitaron que se revisen casos puntuales vinculados a la factura de la luz, luego de que algunas familias manifestaran dificultades para afrontar boletas con montos inesperados.

Uno de los planteos fue expuesto por Hugo, vecino de la localidad, en diálogo con Pelo y Barba por Aries . Según relató, una pensionada recibió una factura de $208 mil después de que en los meses anteriores figurara consumo cero.

El caso de una pensionada

El vecino explicó que a la mujer le habían cambiado el medidor en diciembre. En enero y febrero, la boleta registró consumo eléctrico en cero, aunque la usuaria no advirtió ese detalle porque el comprobante incluye otros conceptos, como vivienda, agua e impuestos municipales.

La situación generó preocupación cuando en marzo llegó una factura de $208 mil, un monto difícil de afrontar para la pensionada, que además tiene familiares a cargo.

Esperan una respuesta al reclamo

Hugo indicó que acompañó a la vecina a realizar la consulta correspondiente. Según su relato, les informaron que debían aguardar una respuesta en un plazo de 30 días y que durante ese período el servicio no sería interrumpido.

Pasado ese tiempo, aseguró que llegó una nueva boleta por más de $100 mil, mientras la familia seguía a la espera de una definición.

Ante la situación, se presentó una nota para solicitar algún tipo de asistencia que ayudara a afrontar el pago. El vecino también comentó que otros usuarios manifestaron inquietudes similares, por lo que decidieron reunirse para canalizar los pedidos.

Un pedido centrado en la revisión de casos

El planteo de los vecinos apunta a que se analicen las situaciones particulares, especialmente cuando se trata de adultos mayores, pensionados o familias con ingresos limitados.

La expectativa es encontrar una salida que permita ordenar los pagos sin afectar a hogares que dependen de ingresos reducidos y que pueden tener dificultades para cubrir montos imprevistos.