Investigan presuntas irregularidades en facturas de luz de General Güemes

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (ENRESP) resolvió iniciar una auditoría sobre el proceso de facturación de EDESA en el municipio de General Güemes, luego de recibir reclamos de usuarios que denunciaron inconsistencias en las boletas correspondientes al período mayo de 2026.

Según la Resolución Nº 953/2026, el organismo detectó de manera preliminar casos en los que la distribuidora habría omitido registrar lecturas de consumo en determinados suministros, incorporando esos valores de forma acumulada en una sola factura. Esta situación habría generado incrementos significativos en los montos a pagar y, en algunos casos, la pérdida de subsidios o beneficios tarifarios vinculados al nivel de consumo mensual.

Ante la posibilidad de que las irregularidades alcancen a un número mayor de usuarios, el ENRESP ordenó una auditoría integral del proceso de facturación, que estará a cargo de la Gerencia Económica del organismo y deberá concluir en un plazo de 60 días hábiles.

Como medida cautelar, el ente dispuso la prohibición de los cortes del servicio eléctrico por falta de pago de las facturas correspondientes al período cuestionado. La suspensión de los cortes regirá durante todo el tiempo que demande la auditoría.

Además, los usuarios alcanzados por la medida podrán optar por abonar el promedio de sus consumos anteriores o el importe de la factura inmediata previa, conforme a lo previsto por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

La resolución también ordena a la Secretaría de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial del ENRESP instalar un operativo en General Güemes para recibir reclamos, realizar verificaciones y asistir a los usuarios afectados.

Por otra parte, EDESA deberá ofrecer planes de pago de hasta seis cuotas sin intereses compensatorios ni punitorios para quienes decidan abonar las facturas incluidas en el proceso de revisión.

En paralelo, el organismo regulador inició un procedimiento de aplicación de sanciones contra la empresa por presuntos incumplimientos vinculados a la calidad del servicio comercial y otorgó un plazo de diez días para que presente su descargo y explique las circunstancias que originaron las irregularidades detectadas.