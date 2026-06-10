$LIBRA: se debilita la coartada de Javier Milei tras un nuevo informe policial

En el marco de la investigación del caso $LIBRA, se vio debilitada la explicación presentada por el presidente Javier Milei tras un nuevo informe técnico preliminar que se realizó sobre el tweet con el que el mandatario promocionó al activo digital que acabó bajo sospecha de estafa.

En el nuevo informe, según indicó La Nación, proveniente de un organismo especializado en cibercrimen de la Policía Federal, ya incluido en el expediente judicial, se indicó que la criptomoneda no estaba enlistada en ninguna plataforma centralizada de compra y que solo un único actor tenía el "control primario absoluto" sobre las mil millones de unidades creadas el 14 de febrero de 2025.

La nueva información publicada se contradice con la versión del mandatario, quien en una entrevista aseguró que promocionó una moneda digital que "era pública" al momento de realizar la publicación, aunque no explicó desde dónde obtuvo el contrato alfanumérico de 44 caracteres que le posibilitaba la compra del activo no enlistado en ningún sitio.

"(...) al momento de la publicación del token el mismo no se encuentra enlistado en exchanges centralizados, por lo cual los usuarios para el acceso inicial, dependen de la información lanzada del proyecto, o bien del envío desde la dirección inicial que posee los tokens disponibles para su distribución", se indicó en el informe difundido por La Nación.

Es válido mencionar que Ripio fue la única plataforma local que alcanzó a publicar a $LIBRA como una opción de compra, aunque fue recién a las 21:40hs, lo que respalda las declaraciones del experto Fernando Molina en Diputados, cuando advirtió que el código no estaba disponible en ningún sitio de internet a las 19.01 cuando Milei lo publicó.

Otro hecho que se destacó en el informe es que Milei realizó la publicación en X el 14 de febrero de 2025, a las 18:38, unos 23 minutos después de la creación de la moneda, un hecho que no coincide con las explicaciones que el jefe de Estado dio luego del escándalo que estalló por la quita masiva de fondos y el derrumbe inmediato de la moneda.

En la entrevista que dio en su momento, el presidente calificó a los damnificados como "operadores de la volatilidad" e indicó que se necesitaba de una persona "hiper especializada" que se encontrara interiorizada en el tema para adquirir el activo que había promocionado.

En este contexto, el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, compartió parte del informe en su cuenta oficial de X y destacó: "$LIBRA: LA POLICIA FEDERAL CONFIRMÓ COMO SE INICIO LA ESTAFA LIBRA. NADA NUEVO BAJO EL SOL".

"$LIBRA tuvo una creación y asignación inicial altamente concentrada en una sola dirección, bajo el control absoluto de un actor no identificado y se montó una estructura destinada a ocultar quién estaba detrás de la operación", resaltó el legislador sobre el resultado del informe.

Luego, amplió: "El twit de Milei no fue improvisado. La dirección de compra del token, que el Presidente hizo pública, la tenían solo el creador y sus socios. Solo de ellos la pudo obtener Milei. Hubo planificación previa, un token concentrado, una estrategia de difusión organizada y la promoción presidencial que fue determinante para inflar el valor de $LIBRA. A ver si los llaman a indagatoria de una buena vez...".

El trabajo preliminar realizado por la Policía Federal se incorporó al expediente junto a más información que complica la situación del presidente libertario con respecto a cuánto sabía sobre el proyecto de $LIBRA. En este contexto, el peritaje del celular de Mauricio Novelli, quien le habría acercado la propuesta a Milei, indicó que ambos estuvieron al teléfono en los minutos previos y posteriores a la publicación.

En el momento en el que se realizó el polémico tweet, según explicó en su momento a Clarín, Novelli se encontraba en Texas junto a Hayden Davis y en llamada con el libertario. "No me hagan el enemigo público número 1. No es que yo lo hackeé o algo. Estaba en la sala con gente que representaba al Presidente. Él dijo lo que iba a hacer. Él estaba al teléfono", detalló.

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