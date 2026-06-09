La NASA presentará hoy la tripulación de Artemis III

La misión Artemis III fue rediseñada para validar capacidades de encuentro y acoplamiento, en vez de concretar el primer alunizaje del programa, y la agencia presentará detalles del nuevo enfoque estratégico durante el evento.

“La misión pondrá a prueba las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje tripulado necesarios para llevar a los astronautas a la superficie lunar”, explicó la NASA en su comunicado oficial. La operación servirá como ensayo general para las misiones que buscarán establecer una presencia humana permanente en la Luna durante la próxima década.

La hoja de ruta de la NASA para el regreso humano a la Luna experimentó un giro estratégico en los últimos meses. Jared Isaacman, administrador de la agencia, sorprendió en febrero al anunciar una reestructuración del calendario de Artemis.

El objetivo es “aumentar la frecuencia de lanzamiento del cohete SLS de Artemis por parte de la NASA, con el objetivo de reducir el intervalo entre misiones de unos pocos años a unos 10 meses”. Entre Artemis 1 y Artemis 2 transcurrieron tres años y medio, pero la meta oficial ahora apunta a operaciones mucho más ágiles.

Artemis III tiene su lanzamiento programado para finales de 2027, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. La nave Orion viajará a bordo del cohete Space Launch System (SLS), cuya etapa central fue recientemente presentada como la “columna vertebral” del sistema de lanzamiento. Esta sección concentra la mayor parte de la estructura y potencia del vehículo, incluye los tanques de hidrógeno y oxígeno líquido, el intertanque y la estructura frontal, y fue trasladada desde Nueva Orleans hasta Florida para su integración definitiva.

El plan prevé que la tripulación de Artemis III realice maniobras de acoplamiento y encuentro en órbita terrestre con los módulos de aterrizaje que desarrollan las empresas SpaceX y Blue Origin. Ambos vehículos, Starship y Blue Moon, forman parte de la estrategia de la NASA para diversificar el acceso a la superficie lunar y garantizar la interoperabilidad entre sistemas creados por distintos proveedores privados. El éxito de estas operaciones determinará los pasos siguientes en la exploración lunar.

La agencia espacial estadounidense estableció que solo después de validar los procedimientos de encuentro y acoplamiento en órbita, se dará luz verde al primer alunizaje tripulado del programa, previsto para 2028 con la misión Artemis IV.

La NASA anunció también nuevos contratos por más de 1000 millones de dólares para el desarrollo de vehículos exploradores, módulos de aterrizaje y tecnología que permitirán construir una base cerca del polo sur de la Luna, un objetivo central de la estrategia a largo plazo.