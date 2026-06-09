La NASA presentó a la tripulación de Artemis III, la misión que probará la tecnología para volver a alunizar

La NASA presentó este martes a la tripulación de Artemis III, la próxima misión de su ambicioso programa de exploración lunar y un paso clave en el camino hacia el regreso de seres humanos a la superficie de la Luna por primera vez desde la década de 1970.

El anuncio llegó apenas dos meses después del histórico vuelo de Artemis II, que realizó un recorrido tripulado alrededor de la Luna y superó el récord de distancia alcanzado por la misión Apolo 13. Ahora, la agencia espacial estadounidense busca avanzar hacia una nueva etapa: la validación de la tecnología que necesitará para concretar un futuro alunizaje.

La tripulación estará integrada por Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas y el italiano Luca Parmitano, representante de la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, ninguno de ellos viajará hasta la Luna ni intentará aterrizar en ella.

En lugar de eso, los cuatro astronautas participarán en una misión de aproximadamente dos semanas prevista para 2027, durante la cual orbitarán la Tierra y practicarán maniobras de encuentro y acoplamiento entre la cápsula Orion y dos módulos de aterrizaje lunar desarrollados por las compañías privadas SpaceX y Blue Origin.

La prueba constituye uno de los pasos técnicos más importantes del programa Artemis. El objetivo consiste en verificar que todos los sistemas funcionen correctamente antes de que la NASA intente llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar.

“A la tripulación de Artemis III, les deseamos buen viaje en el camino que tienen por delante”, afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante la presentación oficial.

La misión forma parte de una reciente reestructuración del programa Artemis impulsada por Isaacman. El nuevo esquema busca acelerar los preparativos para el regreso a la Luna mediante una estrategia que recuerda al programa Apolo: realizar pruebas progresivas antes de avanzar hacia operaciones más complejas.

Más adelante, la agencia pretende construir una base lunar permanente que sirva como plataforma para futuras expediciones hacia Marte.

“Sin duda nos sentimos honrados como tripulación de poder ejecutar esta misión Artemis III”, señaló Bresnik, quien ejercerá el rol de comandante.

Por su parte, Douglas expresó la emoción que sintió al conocer la designación. “Mi cerebro ahora mismo va a mil por hora. Pero mi corazón está tan cálido. Está tan lleno”, afirmó.

La presentación también permitió conocer algunos detalles sobre los integrantes del equipo. Rubio posee el récord estadounidense de permanencia continua en el espacio. Pasó 371 días fuera de la Tierra entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023 después de que la nave que debía traerlo de regreso desde la Estación Espacial Internacional sufriera un desperfecto. Finalmente volvió a bordo de la cápsula rusa Soyuz MS-23, que aterrizó de forma segura en Kazajistán.

Parmitano, en tanto, se convertirá en el primer astronauta europeo que participa en esta fase del programa Artemis. Visiblemente emocionado, agradeció a su familia y describió a Italia como su “plataforma de lanzamiento”, a la Agencia Espacial Europea como un puente y a la NASA como “el cohete”.

Uno de los desafíos pendientes para la misión involucra a Blue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos. La compañía sufrió recientemente un importante revés cuando su gigantesco cohete explotó durante una prueba de encendido en Florida. El incidente iluminó el cielo con una enorme bola de fuego y sacudió viviendas cercanas.

Pese a ello, la NASA aseguró que mantiene la confianza en el proyecto. Jeremy Parsons, funcionario de la agencia, calificó el accidente como una oportunidad de aprendizaje. Desde Blue Origin, John Couluris reconoció la existencia de una “anomalía significativa”, pero sostuvo que la empresa redobló sus esfuerzos y que el módulo de aterrizaje estará listo a tiempo para Artemis III.

La Nación