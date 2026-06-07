Primera Nacional: ocho demorados en el operativo de GyT vs Midland

El encuentro se disputó en el estadio David Michel Torino por la Primera Nacional. La Policía informó que más de 270 efectivos participaron del operativo y que hubo ocho demorados por contravenciones.
 
Deportes07/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El partido entre Gimnasia y Tiro de Salta y Ferrocarril Midland, disputado en el estadio David Michel Torino, se desarrolló con un amplio operativo de seguridad y dejó como saldo ocho personas demoradas por distintas contravenciones.

El encuentro correspondió al Torneo Primera Nacional 2026 y convocó a más de 3.000 espectadores, según informó la Policía de Salta.

GyT Aries .jpgGimnasia y Tiro volvió al triunfo y se ilusiona con acercarse a la zona de clasificación

Más de 270 efectivos afectados al operativo

El dispositivo de seguridad fue planificado por el Centro de Coordinación Operativa y contó con la participación de más de 270 efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 1 de Capital.

Los controles se desplegaron en las distintas instancias del operativo, tanto en inmediaciones del estadio como durante el ingreso y egreso de los hinchas.

Demorados por contravenciones

Durante el procedimiento se registraron ocho demorados por transgresiones a la Ley Contravencional Provincial 7135.

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