Primera Nacional: ocho demorados en el operativo de GyT vs Midland

El partido entre Gimnasia y Tiro de Salta y Ferrocarril Midland, disputado en el estadio David Michel Torino, se desarrolló con un amplio operativo de seguridad y dejó como saldo ocho personas demoradas por distintas contravenciones.

El encuentro correspondió al Torneo Primera Nacional 2026 y convocó a más de 3.000 espectadores, según informó la Policía de Salta.

Más de 270 efectivos afectados al operativo

El dispositivo de seguridad fue planificado por el Centro de Coordinación Operativa y contó con la participación de más de 270 efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 1 de Capital.

Los controles se desplegaron en las distintas instancias del operativo, tanto en inmediaciones del estadio como durante el ingreso y egreso de los hinchas.

Demorados por contravenciones

Durante el procedimiento se registraron ocho demorados por transgresiones a la Ley Contravencional Provincial 7135.