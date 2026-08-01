FIFA frenó la privatización de los Mundiales y UEFA cargó contra Infantino

La FIFA dio marcha atrás con el proyecto FIFA Forward Enterprise, que contemplaba vender a capitales privados una participación en sus competiciones, incluida la Copa del Mundo. La decisión llegó tras el rechazo de federaciones y confederaciones de distintas partes del mundo.

Doble Amarilla consignó que la UEFA celebró el retroceso, pero cuestionó la falta de transparencia del proceso y aseguró que la conducción de Gianni Infantino perdió la confianza de buena parte del fútbol internacional. También pidió determinar responsabilidades y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Infantino explicó que la propuesta no avanzará porque generó divisiones contrarias al objetivo inicial. En paralelo, la UEFA anticipó que trabajará en un nuevo esquema para distribuir los recursos del programa FIFA Forward.