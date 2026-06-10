Promueven actividades para revalorizar figura de Güemes en Buenos Aires

La Casa de Salta en Buenos Aires presentó una amplia agenda de actividades culturales, artísticas e institucionales para conmemorar un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Las propuestas buscarán destacar la importancia del prócer salteño como figura clave de la independencia argentina y fortalecer la presencia de la provincia en espacios emblemáticos de la capital del país.

En diálogo con ‘No es un a tarde cualquiera’ por Aries, el delegado de la Casa de Salta en Buenos Aires, Juan Carlos Villamayor, informó que las actividades comenzaron este miércoles con la inauguración de la muestra "Los Rostros de Güemes" en la galería Manuel J. Castilla.

“Tenemos la consigna de difundir la identidad salteña, los valores del General Güemes, y promocionar a la provincia de Salta y abrirla a un público general y federal”, expresó.

Según adelantó, uno de los eventos centrales tendrá lugar el próximo 15 de junio en Plaza de Mayo. "Por primera vez en la historia se hará una actividad de esta envergadura en ese lugar", afirmó Villamayor al referirse a la propuesta que incluirá números artísticos, danza, música y representaciones culturales vinculadas a Salta.

“La comunidad salteña acá es muy grande, la verdad que es una cantera de virtudes que hay que explotar, en el mejor sentido, para conseguir una fraternidad de la comunidad salteña, que está representada por agrupaciones, fortines tradicionalistas y sobre todo, abrir Salta al mundo”, enfatizó.

Las actividades continuarán durante la noche del 16 de junio con la tradicional Guardia Bajo las Estrellas en el monumento al General Güemes que contará con la participación de los Infernales, agrupaciones gauchas salteñas, efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo y representantes de Gendarmería Nacional.

“La trompeta del silencio de la noche del 16 la va a ejecutar la banda de música de la Gendarmería y el 15 va a tocar el himno. Todo por primera vez en la historia con cadetes de la Gendarmería con sus trajes de gala que incluyen el poncho salteño”, cerró.