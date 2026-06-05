Llegó desde Embarcación y corta el pelo frente al Materno Infantil para acompañar a su esposa con cáncer

Cada mañana, Rodrigo instala una silla y sus herramientas de trabajo en el Parque 20 de Febrero, frente al Hospital Materno Infantil. Allí ofrece cortes de pelo con un objetivo que va mucho más allá de ganarse el día: reunir dinero para acompañar el tratamiento contra el cáncer que enfrenta su esposa.

La pareja dejó temporalmente su hogar en Embarcación en marzo, cuando ella fue diagnosticada con cáncer de útero. Desde entonces permanecen en la ciudad de Salta para cumplir con las sesiones de quimioterapia y radioterapia indicadas por los médicos.

Mientras acompaña cada consulta y cada tratamiento, Rodrigo encontró en su oficio una forma de sostener económicamente esta etapa. En diálogo con N&N, por Aries, contó que los ingresos con los cortes de pelo están destinados a afrontar los gastos que demandará la próxima fase de atención médica.

"Trato de ahorrar con los cortes que hago para tener para los gastos en Córdoba", explicó.

El desafío de continuar el tratamiento

La mujer, de 36 años, deberá continuar su atención fuera de la provincia. El traslado y la estadía representan una nueva preocupación para la familia, que busca reunir recursos mientras enfrenta la enfermedad.

Rodrigo recordó que las primeras sesiones de quimioterapia fueron especialmente difíciles y que los efectos del tratamiento afectaron fuertemente la salud de su esposa.

"Estuvo mal, no se podía levantar de la cama, tenía dolor de huesos, dolor de cabeza y muchas náuseas", relató.

Pese a ese escenario, asegura que intenta transmitir tranquilidad y fortaleza. Lejos de su hogar y mientras esperan volver a reunirse plenamente con sus hijos, la pareja atraviesa el proceso apoyándose mutuamente.

"Yo sé que vamos a salir de esta. Le digo que tenga fe y que pronto vamos a volver a ver a nuestros hijos", expresó.

Cómo colaborar

Rodrigo atiende todos los días entre las 9 y las 18 en uno de los bancos ubicados frente al Hospital Materno Infantil.

Los cortes tienen un valor de $6.000, mientras que la atención para dos personas cuesta $10.000.

Agradecido por el acompañamiento recibido durante estos meses, aseguró que cada cliente representa una ayuda concreta para seguir adelante con el tratamiento.

"Estoy muy agradecido con toda la gente que me ayuda y me da una mano", señaló.

Mientras aguardan la fecha definitiva para viajar a Córdoba, cada jornada de trabajo en el parque representa una oportunidad más para afrontar los costos que demanda la lucha contra la enfermedad.