Fue en el marco de un operativo de control preventivo de pesca realizado por efectivos del Departamento Lacustre y Fluvial en calle Arenales. Seis personas fueron sancionadas por infracción al Código Aduanero.
Secuestraron diez caballos sueltos en distintos puntos de la provincia
Policiales04/06/2026
Los procedimientos se realizaron en las últimas horas en Capital, Orán, Metán, Joaquín V. González y Valle de Lerma. Trabajaron efectivos del Departamento de Caballería.
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Ocultaba cocaína detrás de bidones de combustible: incautaron 470 kilos
Ivana ChañiPoliciales07/06/2026
El procedimiento fue informado por la cuenta oficial de Gendarmería Nacional. La droga estaba escondida en la caja de una camioneta y el conductor quedó detenido.
Cayó el ladrón de Ruta 26: vecinos habían reclamado más seguridad en la zona
Ivana ChañiPoliciales07/06/2026
Comerciantes de la zona oeste confirmaron la detención del hombre que habían denunciado por robos al paso. El caso había sido visibilizado por Aries el 14 de mayo.
Fue a verificar un vehículo y descubrieron que tenía pedido de secuestro por robo
Ivana ChañiPoliciales06/06/2026
El procedimiento se realizó en la planta verificadora de barrio Scalabrini Ortiz. La Policía detectó adulteraciones en chasis y motor, y confirmó que el rodado tenía pedido de secuestro por robo.
Tomaba alcohol en la calle, lo controló la Policía y saltó que tenía "código rojo"
Ivana ChañiPoliciales06/06/2026
La intervención comenzó por una alerta al 911 por un grupo de personas consumiendo alcohol en la vía pública. Al controlar sus datos, la Policía detectó que uno de los hombres registraba código rojo.
Clausuraron una granja avícola en La Silleta tras denuncias de vecinos
Ivana ChañiPoliciales06/06/2026
Una investigación por presuntas infracciones ambientales terminó con el allanamiento y clausura preventiva de una granja avícola en La Silleta. La causa se inició a partir de denuncias de vecinos de la zona.
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