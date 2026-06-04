Secuestraron diez caballos sueltos en distintos puntos de la provincia

Los procedimientos se realizaron en las últimas horas en Capital, Orán, Metán, Joaquín V. González y Valle de Lerma. Trabajaron efectivos del Departamento de Caballería. 
Policiales04/06/2026

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