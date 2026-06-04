De cara a 2027, Quintela afirmó que debe ser un gobernador “quien se haga cargo del país"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se refirió a las próximas elecciones 2027 y afirmó que "quien se haga cargo de conducir los destinos del país " debe ser uno de los mandatarios provinciales peronistas, entre los que se encuentran Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

Paralelamente, criticó a la gestión del presidente Javier Milei y remarcó que miente "permanentemente" en sus discusos cuando habla sobre los millones de argentinos que sacó de la pobreza y del poder adquisitivo que crece en el país.

"La situación cada vez se complejiza mucho más y se dificulta mucho gobernar. Además, (Milei) no tiene la más remota idea de lo que es gobernar un país, no sabe lo que es trabajar", indicó.

Asimismo, habló sobre la reorganización del peronismo de cara al año que viene y se mostró confiado, sin embargo, manifestó que el espacio debe llevar a cabo, internamente, una fuerte autocrítica sobre los errores del pasado y definir los objetivos que deberán trazar para "recuperar" el crecimiento del partido en todas las provincias.

A diferencia del oficialismo nacional, Quintela respaldó la nueva Constitución de La Rioja que definió como "derechos inalienables" el acceso al agua, a la energía, a la conectividad y a una renta básica universal: "El Estado provincial tiene la obligación de garantizarlo en cada hogar riojano".

Para finalizar, señaló que cuando las tarifas de luz y agua presentan un porcentaje desproporcionado respecto a los ingresos de los ciudadanos, el Estado debe intervenir para resguardar a los sectores vulnerables "frente a las políticas de ajuste" del Gobierno Nacional.