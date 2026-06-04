China reconoció a todo Brasil como zona libre de fiebre aftosa

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró este miércoles el anuncio de China de reconocer a todo el territorio brasileño como área libre de fiebre aftosa, un paso que, según el mandatario, abre plenamente el mercado chino a la carne brasileña y elimina restricciones que afectaban a determinadas regiones.

Durante una reunión ministerial en Brasilia, Lula calificó la decisión como un logro fruto de más de dos décadas de negociaciones y cooperación técnica entre ambos países. El reconocimiento, formalizado el martes por las autoridades chinas, revoca limitaciones sanitarias vigentes desde principios de la década de 2000 y extiende a todo el país un estatus que antes sólo aplicaba a algunos estados.

La medida coincide con un contexto de crecientes tensiones comerciales entre Brasil y Estados Unidos, tras el anuncio por parte de Washington de medidas arancelarias contra productos brasileños, que motivaron críticas del Gobierno de Lula da Silva, informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El Ministerio de Agricultura brasileño destacó la importancia estratégica del reconocimiento para ampliar el acceso de productos agropecuarios al mercado chino, principal destino de las exportaciones del agronegocio brasileño. China importó más de 50.000 millones de dólares en productos agropecuarios brasileños en 2025, consolidándose como el socio comercial más relevante del sector.

Las autoridades sostienen que el nuevo estatus sanitario fortalecerá las exportaciones de carne bovina y porcina y facilitará negociaciones para la apertura de nuevos mercados y productos. Además, el reconocimiento se suma a una serie de acuerdos y mecanismos de cooperación firmados recientemente entre Brasil y China para reforzar el intercambio comercial y la coordinación en materia sanitaria y fitosanitaria.