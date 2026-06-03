Ni Una Menos: Sáenz llamó a construir una Salta más justa, segura e igualitaria

En el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, compartió este miércoles un mensaje en el que renovó el compromiso de su gestión para prevenir, combatir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial llamó a reflexionar sobre una problemática que continúa afectando a miles de mujeres en todo el país y sostuvo que la consigna Ni Una Menos representa mucho más que una fecha de conmemoración.

"Ni Una Menos no es una consigna", expresó Sáenz, al señalar que se trata de una responsabilidad colectiva orientada a construir una sociedad donde las mujeres puedan desarrollarse con libertad, seguridad y sin temor. En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar hacia una comunidad en la que ninguna mujer deba sentir miedo al regresar a su hogar, transitar por la vía pública o expresar sus opiniones.

El gobernador también puso el foco en las distintas manifestaciones de la violencia de género, advirtiendo que muchas veces las situaciones de abuso comienzan de manera silenciosa y pueden pasar desapercibidas. Según señaló, las conductas de control, las humillaciones, las amenazas, la manipulación emocional o la indiferencia son señales que no deben minimizarse, ya que forman parte de un proceso que puede derivar en situaciones de mayor gravedad.

En su mensaje, Sáenz destacó la importancia de reconocer estas conductas a tiempo para prevenir hechos de violencia y generar entornos más seguros para las mujeres. Asimismo, insistió en que el respeto debe ser entendido como un derecho fundamental y no como una concesión o privilegio.

Durante la publicación, el mandatario también dedicó unas palabras a las víctimas de femicidios y recordó a las mujeres que perdieron la vida a causa de la violencia machista. En ese marco, reafirmó la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, asistencia y acompañamiento para evitar que se repitan nuevos casos.

"Por las que ya no están, para que no haya ninguna más. Por las que están, para que vivan libres. Por las que vendrán, para dejarles una sociedad mejor", expresó el gobernador.

Finalmente, Sáenz sostuvo que la erradicación de la violencia contra las mujeres requiere del compromiso conjunto del Estado, las instituciones y la ciudadanía. Por ello, convocó a trabajar de manera colectiva para construir una provincia más inclusiva, segura y equitativa, donde todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.