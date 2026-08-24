Gobernadores norteños preparan nueva cumbre para pulir el acuerdo por zona cálida con Nación

El encuentro fue confirmado por el tucumano Osvaldo Jaldo, quien anticipó que viajará a Buenos Aires para participar de una agenda de reuniones con otros caciques del NOA para “dar continuidad a la formalización de esto de los subsidios para la energía en el norte de la provincia”.

“Ya se va a firmar el instrumento, donde vamos a participar las 10 provincias que hemos venido gestionando”, indicó Jaldo, quien anticipó que también se reunirá con el jefe de Gabinete, Diego Santili.

El Norte Grande es una región compuesta por las 10 provincias que integran el NOA y el NEA y nuclea a mandamases de distintos pelajes. Además del mencionado Jaldo, están Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Elías Suárez (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Ricardo Quintela (La Rioja) y Raúl Jalil (Catamarca).

El acuerdo por zona cálida

La semana pasada, Sadir, Sáenz, Valdés, Jalil y Zdero se reunieron con Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda, donde anunciaron un "acuerdo histórico" por zona cálida. El convenio establece que el bloque subsidiado para las zonas muy cálidas se eleve de 300 a 550 kWh, mientras que para las zonas cálidas aumentará de 150 a 300 kWh, durante el período comprendido entre noviembre y abril.

Previamente, ocho de los diez mandatarios habían animado una cumbre en la ciudad de Posadas, de la que también participó el jefe de Gabinete. Los únicos ausentes fueron los peronistas Quintela e Insfrán, quienes evitan fotos con funcionarios nacionales.

Aunque el pedido por una tarifa eléctrica diferencial es histórico del bloque norteño, el Gobierno recién tomó nota al intentar modificar el régimen de zona fría que impera actualmente en la Patagonia y en localidades de otros distritos.

El oficialismo puso ese esquema como prenda de negociación en el Congreso. Hasta ahora el resultado no fue malo, ya que logró media sanción en Diputados y será debatido en el Senado. De avanzar, municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis perderán los subsidios al gas.

No obstante, el sistema se sostendrá en las provincias patagónicas, aunque también podría haber aumentos. De acuerdo a consultas de este medio, el sistema de zona cálida se implementaría a través de una resolución, mientras que zona fría continuará con su tratamiento legislativo.

En el plano político, el Gobierno busca recuperar el respaldo de los gobernadores luego de la luz de alarma que significó el recorte a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con la reforma de la ley de Tierras y del Sistema de Manejo del Fuego a la cabeza.

En ese marco, más allá del acercamiento con los norteños, Nación habilitó nuevos traspasos de ruta y obra pública. Este lunes, Santilli y Caputo recibieron al rionegrino Alberto Weretilneck y firmaron las cesiones de las rutas nacionales 151 y 22, dos arterias clave para Vaca Muerta. También del Tren del Alto Valle, conocido como el Tren Patagónico.

Antes, habían hecho lo propio con el neuquino Rolando Figueroa, quien se hará cargo de distintos proyectos de infraestructura, incluyendo viviendas del extinto programa Procrear.

Figueroa, en tanto, anticipó su respaldos a dos iniciativas clave para le oficialismo: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma electoral. Este último punto todavía es motivo de discordia entre los distritos, ya que buena parte de ellos se opone a la eliminación de las PASO. El neuquino cuenta con dos alfiles en el Congreso: Julieta Corroza en el Senado y Karina Maureira en Diputados.

El miércoles habrá un episodio que suscitará la atención del Gobierno. Diputados que responden al misionero Hugo Passalacqua y al salteño Gustavo Sáenz conformarán un nuevo bloque, que promete tener una veta más opositora. Se trata de dos mandatarios que, hasta acá, fungieron como puntales clave para las iniciativas del oficialismo en el terreno parlamentario.

El espacio estará conformado por Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad y Daniel Vancsik, representantes de Misiones, y Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernardo Biella, de Salta. Su presidente será Herrera Ahuad.

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