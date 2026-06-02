Gobierno y sectores productivos analizaron el abastecimiento de gas para el invierno

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, encabezó una reunión de trabajo junto a la senadora nacional Flavia Royón y representantes de los principales sectores productivos de la provincia para analizar la situación del abastecimiento de gas de cara al invierno.

El encuentro tuvo como objetivo relevar el impacto que las restricciones previstas para los próximos meses podrían generar sobre la actividad económica regional, identificar las principales preocupaciones de los sectores y coordinar acciones de seguimiento y gestión.

Participaron referentes de la industria citrícola, los ingenios azucareros, el sector agroindustrial, la minería y autoridades de la Unión Industrial de Salta, entre ellos Eduardo Gómez Nar, presidente de la entidad; Pedro Pitaluga, director ejecutivo; Martín Ramírez, de La Moraleja; Julio Fazio, de Cerámica Salteña; y Agustina Soler, de Cerámica del Norte.

Durante el encuentro, los representantes de los distintos sectores compartieron su preocupación por la incertidumbre existente respecto de la disponibilidad de gas y las condiciones económicas de abastecimiento para el período invernal. Coincidieron en que la previsibilidad energética constituye un factor clave para planificar la producción, sostener compromisos comerciales y mantener la competitividad de actividades estratégicas para Salta y el NOA.

El Gobierno monitorea el abastecimiento de gas y coordina acciones con los sectores productivos

Asimismo, se analizaron las limitaciones actuales en la capacidad de transporte hacia el norte argentino y los desafíos que esta situación plantea para sectores con alto consumo energético durante los meses de mayor demanda.

El encuentro permitió construir un diagnóstico compartido sobre la situación energética de la región y avanzar en una agenda de seguimiento que permita monitorear la evolución de las condiciones de abastecimiento y sus efectos sobre la actividad productiva.

En este marco, el Gobierno de Salta continuará trabajando junto a los sectores involucrados y profundizará las gestiones ante los organismos nacionales competentes para transmitir las inquietudes planteadas, acompañar la búsqueda de alternativas y promover condiciones que otorguen mayor previsibilidad al abastecimiento energético.

