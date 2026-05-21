Industriales de Salta: “Estamos a las puertas de tener fábricas paradas por falta de gas”

El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Fazio, advirtió que varias industrias del norte argentino podrían verse obligadas a paralizar su producción durante el invierno por la falta de gas natural.

El dirigente dialogó con Pelo y Barba por Aries, y explicó que la preocupación del sector creció en las últimas semanas debido a las restricciones previstas para el abastecimiento energético durante los meses de mayor consumo.

Fazio señaló que los primeros afectados serán los usuarios con contratos “interrumpibles”, aunque advirtió que este año también existen riesgos para empresas con contratos “no interrumpibles”, debido a modificaciones implementadas en el esquema nacional de provisión de gas.

“Estamos a las puertas de poder tener fábricas paradas por este tema de falta de gas”, sostuvo.

Según explicó, muchas industrias pagan reservas especiales para garantizar el suministro durante todo el año, pero durante una ventana de aproximadamente 85 días esos contratos pueden pasar a condición interrumpible.

El dirigente industrial sostuvo además que el escenario se agravó luego de que el Estado nacional decidiera correrse del esquema tradicional de importación de gas natural licuado (GNL) para cubrir la demanda invernal.

“El problema no es que no haya gas. A la Argentina le sobra gas. Lo que falta es capacidad de transporte”, afirmó.

Fazio remarcó que el norte argentino atraviesa una situación de desigualdad energética histórica y aseguró que el impacto no solo afectaría a las empresas, sino también al empleo y a las economías regionales.