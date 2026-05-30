¿Buscás trabajo? Hay vacantes para personal de limpieza y mecánicos en Salta

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Salta, informó que se encuentran abiertas nuevas búsquedas laborales para cubrir puestos en empresas locales.

Por un lado, se convoca a operarios/as de limpieza para desempeñarse en tareas de mantenimiento integral de espacios. Entre las principales funciones se encuentran la limpieza y orden de áreas asignadas, el cumplimiento de tareas operativas, así como la responsabilidad, puntualidad y organización. Como requisitos, se solicita secundario completo, experiencia en tareas similares (deseable) y disponibilidad para trabajar en equipo y jornada completa.

En tanto, también se encuentra abierta la búsqueda de mecánicos para una empresa constructora. El puesto contempla el mantenimiento mecánico y eléctrico de equipos y maquinarias, la reparación de vehículos livianos y pesados, la coordinación con proveedores y la gestión de repuestos. Se requiere experiencia comprobable en mantenimiento de maquinaria, conocimientos en mecánica, electricidad e hidráulica, experiencia en equipos viales, de obra o minería, residencia en Salta y disponibilidad full time.

Las personas interesadas pueden postularse a través de la web: https://oficinadeempleo.municipalidadsalta.gob.ar/empleos/