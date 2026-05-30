¿Buscás trabajo? Hay vacantes para personal de limpieza y mecánicos en Salta

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Salta abrió nuevas búsquedas laborales para cubrir puestos de personal de limpieza y mecánicos en empresas locales. En ambos casos se requiere disponibilidad full time.
 
 
Salta30/05/2026

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La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Salta, informó que se encuentran abiertas nuevas búsquedas laborales para cubrir puestos en empresas locales.

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Por un lado, se convoca a operarios/as de limpieza para desempeñarse en tareas de mantenimiento integral de espacios. Entre las principales funciones se encuentran la limpieza y orden de áreas asignadas, el cumplimiento de tareas operativas, así como la responsabilidad, puntualidad y organización. Como requisitos, se solicita secundario completo, experiencia en tareas similares (deseable) y disponibilidad para trabajar en equipo y jornada completa.

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En tanto, también se encuentra abierta la búsqueda de mecánicos para una empresa constructora. El puesto contempla el mantenimiento mecánico y eléctrico de equipos y maquinarias, la reparación de vehículos livianos y pesados, la coordinación con proveedores y la gestión de repuestos. Se requiere experiencia comprobable en mantenimiento de maquinaria, conocimientos en mecánica, electricidad e hidráulica, experiencia en equipos viales, de obra o minería, residencia en Salta y disponibilidad full time.

Las personas interesadas pueden postularse a través de la web: https://oficinadeempleo.municipalidadsalta.gob.ar/empleos/

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