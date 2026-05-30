San Lorenzo y el 911 refuerzan la vigilancia con nuevas cámaras

El municipio avanza junto al Sistema de Emergencias 911 en la instalación de nuevas cámaras de seguridad. Actualmente, San Lorenzo cuenta con más de 56 dispositivos de videovigilancia.
 
Municipios30/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de San Lorenzo trabaja junto al Sistema de Emergencias 911 para ampliar el monitoreo urbano y reforzar la prevención del delito en la localidad.

El intendente Manuel Saravia se reunió con autoridades del organismo para definir nuevos puntos estratégicos donde se instalarán cámaras de videovigilancia.

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Más control en sectores clave

Durante el encuentro se analizaron zonas prioritarias y se coordinaron acciones para mejorar la respuesta ante emergencias y situaciones de inseguridad.

La jefa del Sistema de Emergencias 911, comisario Cecilia Cruz, informó que San Lorenzo ya cuenta con más de 56 cámaras instaladas y anticipó que la cobertura seguirá ampliándose.

Prevención y tecnología

El trabajo conjunto busca optimizar los recursos tecnológicos disponibles y fortalecer el control en espacios públicos, barrios y sectores de mayor circulación vecinal.

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