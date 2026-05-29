Robo en la maderera: dictan prisión preventiva para un delincuente reincidente

El fiscal penal 6 del Distrito Centro, Martín Ávila, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un hombre, acusado provisionalmente como autor del delito de hurto simple.

La jueza Sandra Espeche hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, al considerar los riesgos procesales planteados y la posibilidad de que el acusado obstaculice medidas investigativas que aún restan producirse, entre ellas la recuperación del teléfono celular sustraído.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el pasado 28 de abril en una maderera ubicada sobre ruta nacional 26, en la ciudad de Salta. El caso tomó notoriedad pública semanas después, cuando se viralizó en redes sociales un video captado por cámaras de seguridad del comercio.

Según la investigación, la víctima había realizado compras en el local utilizando medios electrónicos de pago. Al retirarse del lugar, fue abordada por un hombre que, simulando una actitud amistosa, le apoyó una mano sobre el hombro mientras le pedía dinero. En ese momento, aprovechó un descuido para sustraerle el teléfono celular que llevaba en el bolsillo.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, cuyas imágenes permitieron avanzar en la identificación del sospechoso.

Tras distintas tareas investigativas, el pasado sábado se realizaron allanamientos en dos domicilios donde el acusado solía pernoctar, logrando su detención en uno de ellos.

Durante la audiencia, el fiscal Ávila fundamentó el pedido de prisión preventiva en los antecedentes condenatorios del acusado, quien registra seis condenas previas. En ese sentido, sostuvo que su conducta evidencia un reiterado desprecio por las normas de convivencia y la paz social.

La investigación continúa con el cumplimiento de nuevas medidas dispuestas para lograr el recupero del dispositivo sustraído.