Crean un laboratorio para controlar servicios públicos en Salta
El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta oficializó la creación de un nuevo Laboratorio Analítico, un área técnica que tendrá funciones de control y análisis sobre prestaciones esenciales.
La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución N° 872/2026.
El nuevo organismo funcionará como un área técnica especializada y desconcentrada dentro del Ente Regulador.
Entre sus funciones estará el análisis de parámetros vinculados a servicios públicos, especialmente controles técnicos relacionados con calidad y prestaciones.
La decisión aparece en un contexto donde crecen los reclamos de usuarios por problemas en servicios esenciales como agua y energía eléctrica.
La creación del laboratorio busca fortalecer la capacidad de fiscalización estatal y mejorar los mecanismos de control sobre las empresas prestatarias.