Autorizan cobrar tasas municipales junto con la luz en San Lorenzo

Los vecinos de San Lorenzo podrán recibir nuevos conceptos municipales dentro de la factura de luz de EDESA, tras una autorización del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Salta mediante la Resolución N° 881/2026. El organismo autorizó la inclusión de la Tasa Retributiva de Servicios Urbanos sobre inmuebles y del Impuesto Inmobiliario Municipal en la boleta eléctrica.

El convenio fue solicitado por EDESA y la Municipalidad de San Lorenzo, y deberá quedar formalizado mediante la firma del acuerdo correspondiente.

El punto de mayor impacto para los usuarios es que el Ente aclaró que podrá revisar la autorización si detecta aumentos desproporcionados en los tributos municipales.

Además, el documento remarca que estos cargos deben respetar los derechos de los usuarios y no confundirse con el consumo eléctrico propiamente dicho.

La medida vuelve a poner en debate el peso de los conceptos adicionales en las facturas de servicios públicos, especialmente en hogares donde el costo de la energía ya representa una preocupación cotidiana.