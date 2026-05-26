Atención conductores: los puntos críticos en las rutas salteñas

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables, pero las autoridades pidieron circular con mucha precaución este martes 26 de mayo por presencia de neblinas matinales, baches, animales sueltos y sectores con banquinas irregulares.

En el norte provincial, la Ruta Nacional 34 presenta complicaciones en los tramos Pichanal–Embarcación, General Mosconi y Tartagal–Salvador Mazza, por baches de grandes dimensiones, animales sueltos y falta de mantenimiento.

También se solicita precaución en la Ruta Nacional 50, a la altura del río Pescado, donde hay tránsito a media calzada y trabajos de mantenimiento, además de controles de Gendarmería Nacional.

En los Valles Calchaquíes, la Ruta Nacional 68 se encuentra transitable con mucha precaución entre La Merced, La Viña y Cafayate, con advertencias por calzada irregular, deslizamientos y crecidas repentinas de arroyos en época de lluvias.

En la zona de altura, la Ruta Nacional 51 requiere extrema precaución entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas, por calzada irregular, hielo, ruta resbaladiza y falta de mantenimiento.

En Capital, se recomienda circular con cuidado por Circunvalación Oeste, donde hay obreros trabajando, además de sectores con neblina.

Desde Defensa Civil recordaron que el estado de las rutas puede variar según las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda consultar los reportes oficiales antes de viajar.