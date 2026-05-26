Pasos fronterizos: cuáles están habilitados y dónde hay demoras este martes
Las autoridades informaron el estado actualizado de los principales pasos fronterizos de Salta y Jujuy para este martes 26 de mayo, con advertencias especiales por clima y controles de seguridad.
Uno de los puntos con mayores complicaciones es el Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile. El corredor permanece habilitado entre las 9 y las 19.15, aunque funciona de manera intermitente debido a las condiciones meteorológicas inestables en la alta montaña.
Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por:
- ruta resbaladiza,
- probabilidad de tormentas,
- nieve,
- y cortes intermitentes.
En tanto, el Paso Socompa continúa cerrado.
Por otra parte, en Aguas Blancas – Bermejo y en el paso por Puerto Chalanas se registran demoras debido a controles de Gendarmería Nacional y mayor presencia de organismos de seguridad.
El resto de los pasos se encuentra habilitado:
- Salvador Mazza – Yacuiba,
- Misión La Paz – Pozo Hondo,
- El Cóndado – La Mamora,
- y Sico, este último únicamente para transporte de cargas.
Además, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.