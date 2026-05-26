Pasos fronterizos: cuáles están habilitados y dónde hay demoras este martes

El Paso de Jama presenta funcionamiento intermitente por condiciones climáticas adversas en alta montaña. Además, reportan demoras en Aguas Blancas por controles de Gendarmería.
 
Salta26/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

PASOS FRONTERIZOS

Las autoridades informaron el estado actualizado de los principales pasos fronterizos de Salta y Jujuy para este martes 26 de mayo, con advertencias especiales por clima y controles de seguridad.

Uno de los puntos con mayores complicaciones es el Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile. El corredor permanece habilitado entre las 9 y las 19.15, aunque funciona de manera intermitente debido a las condiciones meteorológicas inestables en la alta montaña.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por:

  • ruta resbaladiza,
  • probabilidad de tormentas,
  • nieve,
  • y cortes intermitentes.

En tanto, el Paso Socompa continúa cerrado.

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Por otra parte, en Aguas Blancas – Bermejo y en el paso por Puerto Chalanas se registran demoras debido a controles de Gendarmería Nacional y mayor presencia de organismos de seguridad.

El resto de los pasos se encuentra habilitado:

  • Salvador Mazza – Yacuiba,
  • Misión La Paz – Pozo Hondo,
  • El Cóndado – La Mamora,
  • y Sico, este último únicamente para transporte de cargas.

Además, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.

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