Pasos fronterizos: cuáles están habilitados y dónde hay demoras este martes

Las autoridades informaron el estado actualizado de los principales pasos fronterizos de Salta y Jujuy para este martes 26 de mayo, con advertencias especiales por clima y controles de seguridad.

Uno de los puntos con mayores complicaciones es el Paso de Jama, que conecta Argentina con Chile. El corredor permanece habilitado entre las 9 y las 19.15, aunque funciona de manera intermitente debido a las condiciones meteorológicas inestables en la alta montaña.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por:

ruta resbaladiza,

probabilidad de tormentas,

nieve,

y cortes intermitentes.

En tanto, el Paso Socompa continúa cerrado.

Por otra parte, en Aguas Blancas – Bermejo y en el paso por Puerto Chalanas se registran demoras debido a controles de Gendarmería Nacional y mayor presencia de organismos de seguridad.

El resto de los pasos se encuentra habilitado:

Salvador Mazza – Yacuiba,

Misión La Paz – Pozo Hondo,

El Cóndado – La Mamora,

y Sico, este último únicamente para transporte de cargas.

Además, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.