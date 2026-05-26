La Justicia salteña continuará con las subastas electrónicas de bienes provinciales

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La Corte de Justicia de Salta aprobó una adenda al convenio de colaboración firmado con el Poder Ejecutivo para continuar utilizando el sistema de subastas electrónicas del Poder Judicial en la venta de bienes pertenecientes a la Provincia.

La medida fue oficializada mediante la Acordada Nº 14.661 y responde a la reorganización ministerial establecida por la Ley Provincial Nº 8274, que asignó la seguridad pública al Ministerio de Seguridad y la gestión penitenciaria al Ministerio de Gobierno y Justicia.

El convenio original, aprobado en 2024, permitió implementar subastas electrónicas de bienes provinciales con el objetivo de destinar los fondos recaudados al fortalecimiento de áreas policiales y penitenciarias.

Según detalló la Corte, las primeras subastas realizadas tuvieron resultados positivos y parte de los recursos ya fueron invertidos en equipamiento para la División de Asuntos Judiciales y la Unidad de Análisis Criminal de la Policía, además de dependencias del Servicio Penitenciario.

La nueva adenda incorpora formalmente al Ministerio de Gobierno y Justicia y adecua las cláusulas operativas a la actual estructura del Ejecutivo provincial, garantizando así la continuidad del sistema.

Asimismo, el máximo tribunal provincial encomendó a la Oficina de Subastas del Poder Judicial avanzar con las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento y la implementación efectiva del convenio actualizado.

La acordada también señala que existe una coordinación permanente entre el Poder Judicial y los ministerios involucrados para identificar necesidades prioritarias y orientar futuras inversiones en áreas consideradas críticas.