Obras en el canal Yrigoyen: Desde este martes habrá cortes y desvíos de tránsito

El municipio capitalino iniciará las tareas de colocación de la nueva estructura del puente peatonal urbano. El punto crítico de los trabajos se focaliza en la intersección con la calle Uriburu.
 
Salta26/05/2026

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En el marco de las obras de instalación de un nuevo puente peatonal en el canal Yrigoyen, más precisamente en la intersección con la calle Uriburu, la Municipalidad informó que desde este martes 26 habrá una serie de cortes del tránsito en la zona.

Estas restricciones serán principalmente para quienes circulen por la avenida en el sentido sur – norte ya que deberán girar por las calles El Crestón, Ambrosetti y Constitución para retomar por Yrigoyen.

Respecto a los trabajos, en primera instancia se construyeron los estribos de hormigón donde se colocarán los extremos del nuevo puente peatonal.

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Desde el municipio se remarca que esto se realiza por pedido de los vecinos para garantizar una mayor comodidad en el día a día. En la zona, además, funcionan dos establecimientos educativos.

Se solicita a los conductores respetar los cortes y desvíos, además de acatar las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar.

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