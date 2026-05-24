Belgrano campeón: el Pirata venció a River en una final épica en el Kempes

En una tremenda final para el recuerdo, Belgrano escribió una página gloriosa en su historia y se coronó campeón del Torneo Apertura. El "Pirata" se impuso por 3-2 sobre River Plate en un colmado Estadio Mario Alberto Kempes y alzó el título de la máxima categoría por primera vez en su historia.

El encuentro fue una verdadera batalla táctica y emocional. El conjunto millonario golpeó a través de los goles de Facundo Colidio y Tomás Galván, poniéndose en ventaja y complicando el panorama para los cordobeses. Sin embargo, la mística del equipo conducido por Ricardo Zielinski apareció en su máxima expresión para dar vuelta el marcador.

La agónica remontada del campeón

Cuando el partido parecía cuesta arriba, la reacción de Belgrano fue letal. Un gol del defensor Leonardo Morales encendió la ilusión celeste, mientras que la gran figura de la tarde, Nicolás "Uvita" Fernández, se despachó con un doblete espectacular para sentenciar la agónica remontada.

Con un planteo sólido y el empuje de su gente en Córdoba, el elenco de Zielinski aguantó los embates finales de River hasta el pitazo de cierre, desatando el delirio y los festejos históricos de toda la parcialidad pirata que celebra su primera estrella oficial en el fútbol grande.