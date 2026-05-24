Fin de una era: Guardiola, Bernardo Silva y Stones se despidieron del Manchester City

Manchester City recibió a Aston Villa en el Etihad Stadium por la fecha 38 de la Premier League 2025/2026 y perdió 2-1 en un partido emotivo en el que se despidieron Guardiola, Bernardo Silva y John Stones.

Los Citizens vivieron una tarde de emociones en el Etihad. Ya sin chances de consagrarse, el foco pasó a estar puesto en otro lado, con varios protagonistas de una era dorada que llegó a su final.

Manchester City ya sabía que Bernardo Silva y John Stones no iban a continuar la próxima temporada. Entre semana, Pep Guardiola siguió los mismos pasos con una contundente conferencia en la que dio un paso al costado, abriendo paso a un período de "descanso", lejos de la dirección técnica hasta nuevo aviso.

Ya coon la mente en el partido y en un Etihad repleto, como de costumbre, Manchester City puso punto final a una temporada de altibajos. Logró dos títulos y peleó hasta el final una Premier que parecía sellada hace tiempo. No le alcanzó, pero acariciaron una épica que construyeron con una segunda mitad de temporada en alto nivel.

En su última presentación, Manchester no pudo darle una alegría a los hinchas. Si bien comenzaron ganando con gol de Semenyo, Ollie Watkins tenía otros planes para la celebración del equipo.

El atacante inglés, convocado al Mundial 2026, marcó dos goles en el segundo tiempo y revirtió el marcador en favor de los Villanos, que conquistaron la Europa League ante Friburgo.

Durante el partido, el marcador y la tensión deportiva pasó a segundo plano con dos momentos puntuales: las despedidas de Bernardo Silva y John Stones.

Primero, el portugués fue reemplazado a los 58 minutos y se marchó del campo de juego en medio de un pasillo formado por jugadores de ambos equipos. Recibió una estruendosa ovación y se fundió en un abrazo con Guardiola.

A los 80', Stones siguió los mismos pasos que el portugués. Se besó el escudo del City, aplaudió y atravesó el pasillo. Ya en el banco, no logró contener las lágrimas y se quebró.

En cuanto al resultado, Aston Villa consiguió el triunfo y quedó dentro del top 5 de la tabla de posiciones. Por su parte, el City acabó escolta de Arsenal con un total de 78 puntos, 7 menos que los Gunners de Arteta.

Con información de ESPN