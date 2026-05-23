Tensión global: Iran amenazo a Trump con una respuesta armada aplastante

Irán amenazó con ejecutar una respuesta armada devastadora contra los Estados Unidos tras asegurar que logró reconstruir de forma integral sus fuerzas militares durante el actual período de cese del fuego.

"Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, (el resultado) será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día de la guerra", afirmó el negociador jefe iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, a través de sus redes sociales.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario realizó esta advertencia luego de mantener una reunión oficial en Teherán con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir, quien se posiciona como una figura clave en los esfuerzos de la diplomacia internacional para alcanzar una salida negociada al conflicto entre ambas naciones.

En consonancia con este posicionamiento estratégico, la Guardia Revolucionaria del régimen islámico ratificó su dominio sobre las vías del comercio energético global al reportar que un total de 25 buques mercantes, entre los que se encontraban petroleros y portacontenedores, atravesaron el estrecho de Ormuz sin registrar incidentes en las últimas 24 horas.

Según precisó un comunicado del cuerpo militar difundido por la agencia vinculada Tasnim, las embarcaciones comerciales realizaron el cruce bajo la coordinación y la escolta de seguridad de la Armada de la Guardia Revolucionaria.

A través del mismo documento escrito, la institución de defensa iraní sostuvo que continúa aplicando con firmeza el "control inteligente " del estratégico paso marítimo, "a pesar de la inseguridad generada tras la agresión" de los Estados Unidos en la región del estrecho.

Con información de Noticias Argentinas