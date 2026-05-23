Kicillof advirtió que el gas podría aumentar al doble en Buenos Aires si avanza la quita de subsidios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que la eliminación del régimen de subsidios por “Zona Fría” impulsada por el Gobierno nacional dejará sin tarifa diferencial de gas a más de tres millones de hogares en todo el país y provocará fuertes aumentos en las facturas residenciales si el proyecto obtiene la aprobación definitiva en el Senado.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, durante una recorrida por el distrito bonaerense de Tornquist, el mandatario provincial sostuvo que las condiciones climáticas de amplias regiones del territorio justifican la continuidad del beneficio tarifario.

“Son las 9 de la mañana, estamos en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y está haciendo 4 grados en fin de mayo y así en buena parte del territorio y así marcan las estadísticas”, expresó.

Según detalló Kicillof, la medida impactará especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde más de un millón de hogares perderían la tarifa diferencial vinculada al consumo de gas.

“Estamos ante una situación muy complicada porque el gobierno de Milei quiere quitar en la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de 3 millones de hogares una tarifa especial que está vinculada justamente a las condiciones climáticas”, afirmó.

Con información de Noticias Argentinas