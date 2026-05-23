Iba en un auto con pedido de secuestro, lo paró la Policía y quedó detenido

Efectivos de Seguridad Urbana, dependientes del Centro de Coordinación Operativa, lograron recuperar un automóvil que registraba un pedido de secuestro vigente durante la madrugada de hoy.

La intervención de las fuerzas policiales se originó mientras el personal de calle se encontraba desarrollando las habituales tareas de patrullaje preventivo sobre la calle Juan Carlos Dávalos, oportunidad en la cual decidieron detener la marcha de un rodado para realizar una fiscalización e inspección de rutina.

Al momento de verificar las patentes y la documentación correspondiente frente a la base informática, los agentes de seguridad detectaron de forma inmediata que el vehículo contaba con un requerimiento judicial activo dictado por las autoridades de la provincia.

Los uniformados procedieron a poner al hombre que se encontraba al mando y en posesión de la unidad a disposición directa de las autoridades judiciales competentes para que preste declaración.

En tanto, el automóvil fue retirado de la vía pública pública y quedó formalmente secuestrado.