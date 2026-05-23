Sumalao: SAETA reforzará el servicio por la Fiesta Chica

SAETA implementará un operativo especial de transporte por la Fiesta Chica en Honor al Señor de Sumalao, con servicios de refuerzo para los fieles que participen de las misas y del rezo de la novena.

Como todos los años, los coches partirán desde la parada ubicada en San Martín y Lavalle, en el sector del Complejo Teleférico Salta, y llegarán hasta la Escuela de Sumalao.

Servicios para el sábado

Este sábado 23 de mayo habrá refuerzos para las misas de las 9, 11, 17 y 19 horas.

Para la misa de las 9, el colectivo saldrá a las 7.30 y regresará desde Sumalao a las 10.30. Para la misa de las 11, habrá salidas a las 9.30 y 9.45, con regreso a las 18.30 y 18.45.

En tanto, para la misa de las 17, los coches saldrán a las 15.30 y 15.45, con regreso a las 18.30 y 18.45. Para la misa de las 19, la salida será a las 17.30 y el regreso desde la Escuela de Sumalao a las 20.30.

Domingo con frecuencias cada 8 minutos

El domingo 24 de mayo, los servicios de refuerzo comenzarán a circular desde las 4.55, con una frecuencia promedio de 8 minutos.

El recorrido de ida será desde el Parque San Martín, por avenida San Martín, Jujuy, Paraguay, Ex Combatientes de Malvinas, Ruta Nacional 68, Cerrillos, La Merced y Ruta 15 hasta Sumalao.

El regreso será por Ruta Nacional 68, La Merced, Cerrillos, Ex Combatientes de Malvinas, avenida Paraguay, V. Tedín, avenida Chile, Pellegrini, Mendoza, Santa Fe, Urquiza, pasaje Saravia, avenida Hipólito Yrigoyen y avenida San Martín.

La tarifa será de $1.450.

Desde el lunes 25 al jueves 28 también habrá refuerzos para el rezo de la novena, con salidas a las 15.30 y 15.45 y regreso hacia Salta a las 18.30 y 18.40.

El viernes 29 se retomará el diagrama correspondiente a las misas de los siete viernes previos a la Fiesta Grande.