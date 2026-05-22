Convocan a audiencia pública por el precio del transporte interurbano

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) oficializó una audiencia pública para analizar una propuesta de recomposición tarifaria del transporte automotor regular de pasajeros en la provincia.
 
Salta22/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno de Salta oficializó este viernes 22 de mayo la convocatoria a una audiencia pública para debatir una propuesta de actualización tarifaria del transporte interurbano de pasajeros. La medida fue publicada en el Boletín Oficial provincial.

La convocatoria fue realizada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y tiene como objetivo analizar una propuesta de recomposición de tarifas para el sistema de transporte automotor regular.

La audiencia se realizará el 11 de junio, a las 8, en el Salón Municipal de La Viña, ubicado en San Martín y General Güemes.

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El texto oficial no especifica aún cuál sería el porcentaje de incremento ni las líneas alcanzadas por la medida, aunque el proceso representa un paso administrativo obligatorio antes de definir una actualización tarifaria.

La discusión vuelve a instalarse en medio del incremento de costos operativos y la caída de subsidios nacionales que afectan al transporte de pasajeros en distintos corredores provinciales.

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