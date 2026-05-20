Violenta pelea entre estudiantes en escuela céntrica: hubo machetes, cuchillos y cinco demorados

Un violento enfrentamiento entre estudiantes generó preocupación este martes en inmediaciones del colegio ex Nacional, donde la Policía de Salta demoró a cinco jóvenes y secuestró distintas armas blancas.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, el oficial Juan Posadas informó que el hecho fue reportado alrededor de las 18:30 mediante una alerta al sistema de emergencias 911 realizada por directivos del establecimiento educativo.

Según explicó, al llegar al lugar los efectivos encontraron una importante aglomeración de adolescentes y jóvenes en la parte externa del colegio. Al advertir la presencia policial, varios comenzaron a dispersarse en distintas direcciones.

A partir del seguimiento realizado con apoyo del Centro de Videovigilancia y otras áreas de la fuerza, la Policía logró demorar a cinco personas: cuatro adolescentes de 16 años y un joven de 20.

Dos de los involucrados fueron demorados dentro del establecimiento educativo y el resto en la vía pública.

Posadas confirmó además que durante el operativo se secuestraron armas blancas, entre ellas cuchillos y machetes.

“Tanto el chico demorado en la vía pública como uno de los demorados en el interior del establecimiento portaban este tipo de armas”, detalló.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el conflicto se habría originado por un enfrentamiento entre alumnos, aunque la Policía continúa realizando tareas de análisis para determinar si existen antecedentes o situaciones similares vinculadas a otros establecimientos educativos.

El oficial aclaró que no se registraron personas lesionadas ni denuncias por heridas relacionadas con el episodio.

Finalmente, explicó que el procedimiento fue coordinado con la Fiscalía Contravencional y la Fiscalía Penal Juvenil, que autorizaron las actuaciones correspondientes y el secuestro de los elementos encontrados.