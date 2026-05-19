Vuelve la actividad a un histórico yacimiento minero de la Puna salteña

La histórica operación minera ubicada en Sijes reinició sus actividades luego del cambio de operador concretado meses atrás, quedando actualmente a cargo de Ulex Comercializadora Argentina S.A. La puesta en marcha representa un nuevo impulso para la actividad minera en la Puna salteña, con impacto en el empleo, la producción y el desarrollo de proveedores locales.

Dedicada a la extracción y procesamiento de boratos, la empresa desarrolla sus actividades en el yacimiento Sol de Mañana, ubicado en la localidad de Sijes, departamento Los Andes, a 4.000 metros sobre el nivel del mar y a 80 kilómetros de San Antonio de los Cobres.

Fundada en 1987, la compañía logró consolidarse en mercados internacionales a partir de la producción de minerales de boro, insumo ampliamente utilizado en productos de la vida cotidiana y en distintas industrias a nivel global. Desde Salta, la empresa exportaba sus productos a través de puertos chilenos sobre el Pacífico y puertos argentinos sobre el Atlántico hasta el cese de sus actividades.

El proceso productivo abarca desde la extracción de hidroboracita y colemanita hasta su procesamiento industrial, incluyendo tareas de selección granulométrica, trituración, lavado, secado y control de calidad en laboratorio, permitiendo obtener productos adaptados a las especificaciones de los mercados internacionales.



La reactivación de las operaciones representa una señal positiva para la minería salteña, en un contexto donde la provincia continúa consolidando su perfil productivo minero y fortaleciendo las condiciones para el desarrollo de inversiones y generación de empleo genuino.