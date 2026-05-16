Flybondi volvió a demorar un vuelo en Salta: casi nueve horas de espera

El aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes de Salta registró este sábado 16 de mayo una nueva demora importante en la operatoria de Flybondi, según la información publicada por Aeropuertos Argentina en su tablero oficial de vuelos.

El caso más llamativo fue el del vuelo FO 5161, que debía partir desde Salta con destino a Aeroparque a las 10.40, pero figuraba como demorado hasta las 19.45. La reprogramación representa una espera de casi nueve horas para los pasajeros que tenían previsto viajar durante la mañana.

La demora también impactó en el vuelo de arribo FO 5160, proveniente de Ezeiza, que estaba previsto para las 10.10 y figuraba demorado hasta las 19.15.

Mientras tanto, otros vuelos operados por Aerolíneas Argentinas y JetSmart aparecían en el sistema como aterrizados, programados, en horario o en proceso de embarque, de acuerdo con el mismo relevamiento.

El nuevo inconveniente vuelve a poner el foco en los problemas de cumplimiento horario de Flybondi en Salta, una situación que afecta directamente a usuarios que dependen de la conectividad aérea para viajar a Buenos Aires y otros puntos del país.