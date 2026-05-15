Cinco perros del Centro de Adopciones ya tienen hogar gracias a la campaña de figuritas

La original campaña de figuritas impulsada por el Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla” ya tuvo sus primeros resultados concretos: cinco perros fueron adoptados a partir de la difusión de la iniciativa en redes sociales.

En diálogo con Compartiendo su Mañana por Aries, el director del centro, Pablo Díaz, contó que la propuesta superó las expectativas y permitió visibilizar a animales que esperan una familia.

“No pensamos tener este impacto. Lo buscamos, pero vimos que no era suficiente con las fotos o los videos de nuestros animalitos. La idea era articular con algo que cree empatía, pertenencia y alegría, como la Selección y el Mundial”, explicó.

Díaz señaló que la campaña fue trabajada junto al área de prensa de la Municipalidad de Salta y que la repercusión permitió aumentar las consultas y concretar adopciones.

“Tuvimos una repercusión hermosa y, por sobre todo, tuvimos adopciones. Ya se fueron cinco de nuestros animalitos gracias a esto”, destacó.

El funcionario remarcó que la iniciativa puso especial atención en perros adultos y gerontes, que suelen quedar relegados al momento de adoptar.

“Quisimos hacer hincapié en aquellos animales adultos, viejitos, porque generalmente quedan en un segundo plano y están acá meses o años”, sostuvo.

Como ejemplo mencionó el caso de Marcos, uno de los perros incluidos en la campaña, que lleva más de cuatro años en el Centro de Adopciones esperando una familia.

Díaz informó que actualmente hay 43 animales en condiciones óptimas para ser adoptados, entre cachorros, adultos y perros mayores. También aclaró que hay otros animales alojados en el centro que todavía no están en condiciones clínicas de irse en adopción.

Para adoptar, los interesados deben acercarse con fotocopia del DNI, fotocopia de una boleta de servicio y firmar un acta de compromiso, que permite al Centro realizar un seguimiento posterior.

El director también destacó un beneficio importante para quienes adopten perros gerontes: la atención veterinaria gratuita de por vida.

Según explicó, muchas familias no se animan a adoptar animales mayores por los gastos que pueden implicar controles, tratamientos, dolencias articulares o problemas propios de la edad.

“Eso acobardaba a la gente. Gracias a esta iniciativa se le dio la chance a muchos viejitos”, afirmó.

Además, invitó a quienes no puedan adoptar a acercarse igualmente al Centro para sacar a pasear a los perros. Díaz explicó que esos paseos ayudan a la socialización de los animales y favorecen futuras adopciones.

“Los perros se desesperan porque esperan ser sacados a pasear. Es sumamente importante que estén bien socializados para el momento de la adopción”, remarcó.

El director del Centro de Adopciones valoró la repercusión nacional que tuvo la campaña y señaló que incluso analizan la posibilidad de imprimir las figuritas, ante la respuesta positiva del público.

“Estas no son simplemente figuritas. Detrás de cada animalito hay una historia, muchas veces triste, de abandono o maltrato, y esperan una familia que los quiera”, expresó.