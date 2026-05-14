Petroleros de Salta y Jujuy denuncian atropello a la autonomía sindical

El S.T.I.P.P. y G.S.J. Salta-Jujuy convocó a trabajadores petroleros a una movilización en la ciudad de General Güemes, prevista para este 15 de mayo de 2026, en defensa de la libertad sindical y la autonomía gremial.

A través de un comunicado, la organización llamó a afiliados petroleros, agrupaciones sindicales, cuerpos de delegados y compañeros trabajadores a “movilizarse en unidad” frente a lo que considera prácticas irregulares, arbitrarias y antidemocráticas impulsadas por la Federación de Petroleros.

El sindicato denunció públicamente la decisión de suspender los aportes correspondientes a la organización gremial, medida que calificó como una forma de “coacción económica” que afectaría directamente a los afiliados y buscaría debilitar a la conducción sindical.

La convocatoria se realizará en calle 9 de Julio 454, en la ciudad de General Güemes, donde los trabajadores buscarán manifestar su rechazo a lo que consideran un intento de atropello contra la democracia sindical.

“No vamos a permitir que desde la Federación se desconozca una conducción elegida democráticamente”, señala el comunicado.

Desde la organización remarcaron que la protesta busca defender la institucionalidad gremial, repudiar la vulneración de la autonomía sindical y proteger los derechos de los trabajadores petroleros de Salta y Jujuy.