Año Nuevo: horarios de visitas en cárceles y alcaidías de Salta

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta dio a conocer el cronograma de visitas por Año Nuevo, que se aplicará a partir del 31 de diciembre de 2025 y continuará el 1 de enero de 2026, con horarios especiales según cada unidad operativa.

Desde el organismo recordaron que todos los visitantes deben estar empadronados, y que el ingreso de menores de edad solo se autoriza con tutor legal y documentación respaldatoria. Los cupos varían según el establecimiento y el día.

Unidades carcelarias – 31 de diciembre

U.C. N° 1 – Salta: 12:00 a 20:00

U.C. N° 2 – Metán: 13:30 a 20:00

U.C. N° 3 – Orán: 12:30 a 20:00

U.C. N° 4 – Mujeres: 13:00 a 19:00

U.C. N° 5 – Tartagal: 14:00 a 20:00

U.C. N° 6 – Rosario de Lerma: 13:00 a 20:00

U.C. N° 7 – Cerrillos: 13:00 a 18:00

U.C. N° 9 – Orán: 12:30 a 18:00

En general, el 31 de diciembre se habilita un mayor número de ingresos para personas mayores de edad.

Unidades carcelarias – 1 de enero

U.C. N° 1 – Salta: 12:00 a 18:00

U.C. N° 2 – Metán: 14:00 a 18:00

U.C. N° 3 – Orán: 13:30 a 18:00

U.C. N° 4 – Mujeres: 14:00 a 18:00

U.C. N° 5 – Tartagal: 14:00 a 18:00

U.C. N° 6 – Rosario de Lerma: 13:00 a 18:00

U.C. N° 7 – Cerrillos: 14:00 a 18:00

U.C. N° 9 – Orán: 14:00 a 18:00

Para el 1 de enero, el cupo de ingresos suele ser más reducido.

Alcaidías – Año Nuevo

Alcaidía General N° 1 – Salta:

31/12: visitas por pabellón en turnos de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00.

Hasta 4 visitantes por detenido.

Alcaidía Femenina:

31/12: 08:00 a 12:00.

Alcaidía N° 2 – Tartagal:

31/12: 08:30 a 12:00.

Alcaidía N° 3 – Orán:

31/12: 13:00 a 18:00.

01/01: 14:00 a 18:00.

Desde el Servicio Penitenciario solicitaron a los familiares respetar estrictamente los horarios, concurrir con la documentación requerida y verificar previamente las condiciones específicas de cada unidad para evitar inconvenientes durante las visitas por Año Nuevo.

El detalle en: https://spps.gob.ar/?page_id=4730