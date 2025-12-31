Apagón masivo en el AMBA en plena ola de calor: miles de usuarios sin luz

En medio de las altas temperaturas que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una falla en el sistema eléctrico dejó sin servicio a cientos de miles de usuarios en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Según informó Edesur, pasadas las 7 de la mañana de este miércoles se registraban 28.112 usuarios sin suministro, en un contexto de alta demanda energética.

A este número se suman 1117 usuarios reportados por Edenor. Durante la madrugada, la cifra de usuarios sin luz en el AMBA llegó a superar el millón.

Desde su cuenta oficial en X, la distribuidora indicó que “una falla en la subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y conurbano”.

Edesur indicó que ya hay equipos trabajando en la zona. Además, informó que “el suministro será restablecido en etapas”.

El impacto del calor extremo en la red eléctrica

La combinación de temperaturas elevadas y el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores llevó la demanda a niveles altos, un escenario que suele poner en tensión el sistema. De acuerdo con el último relevamiento disponible, los usuarios afectados son:

Edesur: 28.112 usuarios sin luz.

Edenor: 1117 personas afectadas.

Alrededor de la 01:30 de la mañana, tanto la página de Edesur como de Edenor dejaron de mostrar información actualizada. Esta se actualizó alrededor de las 03:30. En redes sociales, distintos usuarios reportaron fallas en barrios como Almagro, Villa Crespo, Belgrano, Colegiales, el centro porteño y en una amplia zona del conurbano bonaerense.

Según pudo saber TN, en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, Lomas de Zamora, Lanús, Remedios de Escalada, volvió el suministro eléctrico durante la madrugada de este miércoles. Los trabajos para activar por completo el servicio continúan.