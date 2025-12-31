La víctima tenía 61 años y había salido a supervisar la zona por las ráfagas de viento. También hubo dos heridos.
Apagón masivo en el AMBA en plena ola de calor: miles de usuarios sin luz
Una falla en una subestación de Edesur provocó cortes de energía en la Ciudad y el conurbano, en un contexto de alta demanda por las temperaturas extremas.Argentina31/12/2025
En medio de las altas temperaturas que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una falla en el sistema eléctrico dejó sin servicio a cientos de miles de usuarios en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Según informó Edesur, pasadas las 7 de la mañana de este miércoles se registraban 28.112 usuarios sin suministro, en un contexto de alta demanda energética.
A este número se suman 1117 usuarios reportados por Edenor. Durante la madrugada, la cifra de usuarios sin luz en el AMBA llegó a superar el millón.
Desde su cuenta oficial en X, la distribuidora indicó que “una falla en la subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y conurbano”.
Edesur indicó que ya hay equipos trabajando en la zona. Además, informó que “el suministro será restablecido en etapas”.
El impacto del calor extremo en la red eléctrica
La combinación de temperaturas elevadas y el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores llevó la demanda a niveles altos, un escenario que suele poner en tensión el sistema. De acuerdo con el último relevamiento disponible, los usuarios afectados son:
- Edesur: 28.112 usuarios sin luz.
- Edenor: 1117 personas afectadas.
Alrededor de la 01:30 de la mañana, tanto la página de Edesur como de Edenor dejaron de mostrar información actualizada. Esta se actualizó alrededor de las 03:30. En redes sociales, distintos usuarios reportaron fallas en barrios como Almagro, Villa Crespo, Belgrano, Colegiales, el centro porteño y en una amplia zona del conurbano bonaerense.
Según pudo saber TN, en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, Lomas de Zamora, Lanús, Remedios de Escalada, volvió el suministro eléctrico durante la madrugada de este miércoles. Los trabajos para activar por completo el servicio continúan.
CFK sigue internada y espera definiciones sobre su detención durante la feria de eneroArgentina01/01/2026
La expresidenta continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada en el Sanatorio Otamendi de esta capital.
Alcoholemia positiva: Registraron casi 100 casos en todo el país durante Año NuevoArgentina01/01/2026
Tras más de 5000 operativos en todo el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que el valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos Aires
El primero fue en San Luis, con el nacimiento de Mia Saray Frías Olaechea a las 00hs.
Hubo un incremento de heridos por pirotecnia.
En la previa de Año Nuevo, por un problema en la Subestación Bosques, hubo casi un millón de usuarios afectados.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.