El patentamiento de autos creció casi 48% en 2025

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante diciembre de 2025 se patentaron 23.997 vehículos en todo el país.

La cifra representa un crecimiento interanual del 10,3% frente a las 21.761 unidades registradas en el mismo mes de 2024, aunque muestra una caída del 32,3% respecto de noviembre, cuando se habían alcanzado 35.424 patentamientos.

Con estos números, el mercado automotor cerró 2025 con un total de 612.178 vehículos patentados, lo que implica una suba del 47,8% en comparación con 2024, año en el que se habían registrado 414.211 unidades.

Desde ACARA destacaron que el desempeño anual estuvo marcado por un primer semestre muy dinámico, la reaparición del crédito para la compra de autos y una oferta cada vez más amplia, factores que permitieron retomar niveles de crecimiento que no se veían desde 2018 y sentar bases optimistas de cara al próximo año.

La marca ganadora de 2025 en el mercado automotor

El ranking anual de patentamientos reflejó un mercado dinámico y competitivo, con Toyota y Volkswagen disputando el liderazgo a lo largo de todo 2025 y concentrando los mayores volúmenes de ventas, pero con la firma japonesa quedándose con el triunfo de la temporada en el sprint final. Detrás, Fiat, Renault y Ford se mantuvieron firmes en el pelotón de marcas con mayor presencia, mientras que Chevrolet y Peugeot consolidaron su lugar entre las más elegidas.

Más atrás, Citroën, Jeep y Nissan completaron el top ten, con desempeños dispares pero crecimiento sostenido en el acumulado anual. El resultado final confirma una suba interanual significativa del mercado, con mayor oferta, fuerte competencia entre marcas y un consumidor más activo que en años anteriores.

Según el acumulado de patentamientos 2025, el ranking de marcas del 1 al 10 queda así:

Toyota – 97.081 unidades

Volkswagen – 94.436 unidades

Fiat – 74.752 unidades

Renault – 59.001 unidades

Peugeot – 49.911 unidades

Ford – 49.492 unidades

Chevrolet – 46.322 unidades

Citroën – 24.301 unidades

Jeep – 21.989 unidades

Nissan – 15.275 unidades

Con información de Ámbito