Con el inicio de enero de 2026, las entidades financieras definieron los nuevos límites de extracción diaria en cajeros automáticos.
El patentamiento de autos creció casi 48% en 2025
Según ACARA, el mercado automotor mostró una fuerte recuperación interanual, impulsada por el crédito, mayor oferta y un primer semestre muy dinámico.Argentina31/12/2025
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante diciembre de 2025 se patentaron 23.997 vehículos en todo el país.
La cifra representa un crecimiento interanual del 10,3% frente a las 21.761 unidades registradas en el mismo mes de 2024, aunque muestra una caída del 32,3% respecto de noviembre, cuando se habían alcanzado 35.424 patentamientos.
Con estos números, el mercado automotor cerró 2025 con un total de 612.178 vehículos patentados, lo que implica una suba del 47,8% en comparación con 2024, año en el que se habían registrado 414.211 unidades.
Desde ACARA destacaron que el desempeño anual estuvo marcado por un primer semestre muy dinámico, la reaparición del crédito para la compra de autos y una oferta cada vez más amplia, factores que permitieron retomar niveles de crecimiento que no se veían desde 2018 y sentar bases optimistas de cara al próximo año.
La marca ganadora de 2025 en el mercado automotor
El ranking anual de patentamientos reflejó un mercado dinámico y competitivo, con Toyota y Volkswagen disputando el liderazgo a lo largo de todo 2025 y concentrando los mayores volúmenes de ventas, pero con la firma japonesa quedándose con el triunfo de la temporada en el sprint final. Detrás, Fiat, Renault y Ford se mantuvieron firmes en el pelotón de marcas con mayor presencia, mientras que Chevrolet y Peugeot consolidaron su lugar entre las más elegidas.
Más atrás, Citroën, Jeep y Nissan completaron el top ten, con desempeños dispares pero crecimiento sostenido en el acumulado anual. El resultado final confirma una suba interanual significativa del mercado, con mayor oferta, fuerte competencia entre marcas y un consumidor más activo que en años anteriores.
Según el acumulado de patentamientos 2025, el ranking de marcas del 1 al 10 queda así:
- Toyota – 97.081 unidades
- Volkswagen – 94.436 unidades
- Fiat – 74.752 unidades
- Renault – 59.001 unidades
- Peugeot – 49.911 unidades
- Ford – 49.492 unidades
- Chevrolet – 46.322 unidades
- Citroën – 24.301 unidades
- Jeep – 21.989 unidades
- Nissan – 15.275 unidades
Con información de Ámbito
El Ministerio de Salud de la Nación publicó una nueva guía estratégica para combatir el brote de coqueluche tras el aumento de casos registrado en el último año.
El CECIM La Plata le dio 24 horas al Presidente para que vuelva atrás públicamente de sus declaraciones ante un periódico inglés. Milei había asegurado que las Islas serán argentinas "cuando los isleños lo deseen".
Con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Ejecutivo dejó de lado la segmentación por ingresos. Lo formalizó con un decreto en el Boletín Oficial. Quiénes dejan de recibir asistencia estatal.
La medida no alcanza al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Los incrementos no son retroactivos y regirán desde el primer día enero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.