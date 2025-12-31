El Gobierno prorrogará la quita de retenciones al acero y al aluminio

El Gobierno extenderá por un año la quita de retenciones al acero, aluminio y derivados, confirmaron a TN fuentes oficiales. La eliminación temporal vence este miércoles 31 de diciembre y en el sector había expectativa no solo de una prórroga, sino también de la posible inclusión de insumos que quedaron fuera de la rebaja original.

La reducción arancelaria al 0% a esos insumos se implementó en octubre para las exportaciones hacia los países que apliquen aranceles de importación iguales o superiores al 45% sobre el valor de los bienes.

El decreto 726 estableció que la reducción de los gravámenes a las exportaciones de acero y aluminio regiría hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive o hasta que se “formalice una reducción arancelaria en los países indicados, “lo que ocurra primero”. Sin cambios en esas barreras, la fecha clave es este miércoles.

Según pudo saber TN de fuentes oficiales, tras pedidos de la industria, el Gobierno decidió que mantendrá el esquema de 0% de retenciones al menos hasta fines de 2026, con el fin de fomentar, impulsar las exportaciones y generar condiciones más favorables para la actividad industrial y el comercio exterior. Se espera que el decreto que oficialice la medida se publique en el Boletín Oficial en los próximos días.

En la industria esperaban esta decisión. Remarcan que las retenciones que rigieron hasta octubre (de entre 3% y 5%, según el producto), junto con otras cargas tributarias le quitan competitividad al sector, en un mundo donde hay sobreoferta de estos productos, con China a la cabeza, y distintas medidas de proteccionismo por parte EE.UU., Canadá y Europa, entre otros.

Fuentes de la siderurgia comentaron a TN que incluso con la quita temporal de retenciones, los números para comerciar con el mundo no cierran, lo que hace que las exportaciones de acero cierren 2025 en mínimos de 10 años.

Las ventas externas de los productos del acero (rieles, largos, planos, tubos con y sin costura y acero moldeado) completarán 2025 en 360.600 toneladas, una caída de 32% respecto del año previo, según datos de la Cámara Argentina del Acero.

Esas cifras representan uno de los mínimos en la última década. Solo en 2015 el sector exportó insumos por debajo de las 400.000 toneladas.

Mejora en la producción, preocupación por las importaciones y a la espera del acuerdo con EE.UU.

Las empresas del sector, entre las que se encuentran grandes firmas y muchas pequeñas y medianas, tienen perspectivas positivas para 2026. En paralelo a una reactivación en algunos sectores clave, aguardan novedades sobre el acuerdo comercial con EE.UU. por el que esperan poder ingresar sus productos a ese país tras años de veda.

Si bien remarcan la necesidad de reducir la carga tributaria, con foco principal en Ingresos Brutos, los niveles de actividad parecen haber dejado de caer y, aunque no se aguarda un crecimiento exponencial, creen que el año que está por comenzar será mejor que el que está terminado.

En noviembre, la producción de acero crudo subió 10,7% interanual y 0,4% contra octubre, según los datos de la Cámara Argentina del Acero. En ese mismo lapso la producción de laminados cayó 1,1% contra octubre y tuvo un alza interanual de 0,7%.

Al analizar los sectores que demandan habitualmente acero, la entidad alertó que la construcción, la industria automotriz y los vinculados al consumo masivo como el sector de línea blanca mostraron fuertes retracciones.

Mientras, destacó, el sector de maquinaria e implementos agrícolas cierra 2025 con una tendencia a la desaceleración, aunque el saldo total del año es ligeramente superior a 2024. “Las proyecciones para 2026 se basan en la potencial reactivación que traería un escenario económico más estable y una buena cosecha”, remarcaron.

El demandante de acero y derivados fue en 2025 la energía, con Vaca Muerta y “la entrada en operación de proyectos de transporte de hidrocarburos que resuelven los cuellos de botella del sistema. Se espera para 2026 que se lancen nuevos proyectos, para los cuales la presión importadora puede impactar fuertemente en la provisión local de insumos de acero", plantearon.

Retenciones cero al acero y aluminio: a qué productos se aplicó

Mediante el decreto 726, el Gobierno redujo a 0% las alícuotas para las exportaciones del acero, aluminio y otros derivados hacia países que apliquen aranceles de 45% o más.

Ese decreto está vigente hasta este miércoles 31 de diciembre y ahora el Gobierno se apresta a prorrogar. Los principales insumos alcanzados son: