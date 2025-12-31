La víctima tenía 61 años y había salido a supervisar la zona por las ráfagas de viento. También hubo dos heridos.
El Gobierno prorrogará la quita de retenciones al acero y al aluminio
El Ejecutivo resolvió extender 12 meses la eliminación temporal de derechos de exportación de buena parte de la producción siderúrgica, que vence este miércoles 31.Argentina31/12/2025
El Gobierno extenderá por un año la quita de retenciones al acero, aluminio y derivados, confirmaron a TN fuentes oficiales. La eliminación temporal vence este miércoles 31 de diciembre y en el sector había expectativa no solo de una prórroga, sino también de la posible inclusión de insumos que quedaron fuera de la rebaja original.
La reducción arancelaria al 0% a esos insumos se implementó en octubre para las exportaciones hacia los países que apliquen aranceles de importación iguales o superiores al 45% sobre el valor de los bienes.
El decreto 726 estableció que la reducción de los gravámenes a las exportaciones de acero y aluminio regiría hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive o hasta que se “formalice una reducción arancelaria en los países indicados, “lo que ocurra primero”. Sin cambios en esas barreras, la fecha clave es este miércoles.
Según pudo saber TN de fuentes oficiales, tras pedidos de la industria, el Gobierno decidió que mantendrá el esquema de 0% de retenciones al menos hasta fines de 2026, con el fin de fomentar, impulsar las exportaciones y generar condiciones más favorables para la actividad industrial y el comercio exterior. Se espera que el decreto que oficialice la medida se publique en el Boletín Oficial en los próximos días.
En la industria esperaban esta decisión. Remarcan que las retenciones que rigieron hasta octubre (de entre 3% y 5%, según el producto), junto con otras cargas tributarias le quitan competitividad al sector, en un mundo donde hay sobreoferta de estos productos, con China a la cabeza, y distintas medidas de proteccionismo por parte EE.UU., Canadá y Europa, entre otros.
Fuentes de la siderurgia comentaron a TN que incluso con la quita temporal de retenciones, los números para comerciar con el mundo no cierran, lo que hace que las exportaciones de acero cierren 2025 en mínimos de 10 años.
Las ventas externas de los productos del acero (rieles, largos, planos, tubos con y sin costura y acero moldeado) completarán 2025 en 360.600 toneladas, una caída de 32% respecto del año previo, según datos de la Cámara Argentina del Acero.
Esas cifras representan uno de los mínimos en la última década. Solo en 2015 el sector exportó insumos por debajo de las 400.000 toneladas.
Mejora en la producción, preocupación por las importaciones y a la espera del acuerdo con EE.UU.
Las empresas del sector, entre las que se encuentran grandes firmas y muchas pequeñas y medianas, tienen perspectivas positivas para 2026. En paralelo a una reactivación en algunos sectores clave, aguardan novedades sobre el acuerdo comercial con EE.UU. por el que esperan poder ingresar sus productos a ese país tras años de veda.
Si bien remarcan la necesidad de reducir la carga tributaria, con foco principal en Ingresos Brutos, los niveles de actividad parecen haber dejado de caer y, aunque no se aguarda un crecimiento exponencial, creen que el año que está por comenzar será mejor que el que está terminado.
En noviembre, la producción de acero crudo subió 10,7% interanual y 0,4% contra octubre, según los datos de la Cámara Argentina del Acero. En ese mismo lapso la producción de laminados cayó 1,1% contra octubre y tuvo un alza interanual de 0,7%.
Al analizar los sectores que demandan habitualmente acero, la entidad alertó que la construcción, la industria automotriz y los vinculados al consumo masivo como el sector de línea blanca mostraron fuertes retracciones.
Mientras, destacó, el sector de maquinaria e implementos agrícolas cierra 2025 con una tendencia a la desaceleración, aunque el saldo total del año es ligeramente superior a 2024. “Las proyecciones para 2026 se basan en la potencial reactivación que traería un escenario económico más estable y una buena cosecha”, remarcaron.
El demandante de acero y derivados fue en 2025 la energía, con Vaca Muerta y “la entrada en operación de proyectos de transporte de hidrocarburos que resuelven los cuellos de botella del sistema. Se espera para 2026 que se lancen nuevos proyectos, para los cuales la presión importadora puede impactar fuertemente en la provisión local de insumos de acero", plantearon.
Retenciones cero al acero y aluminio: a qué productos se aplicó
Mediante el decreto 726, el Gobierno redujo a 0% las alícuotas para las exportaciones del acero, aluminio y otros derivados hacia países que apliquen aranceles de 45% o más.
Ese decreto está vigente hasta este miércoles 31 de diciembre y ahora el Gobierno se apresta a prorrogar. Los principales insumos alcanzados son:
- Laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.
- Laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.
- Laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.
- Laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir.
- Laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos.
- Aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de los demás aceros aleados.
- Laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm.
- Laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm.
- Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero.
- Aluminio en bruto.
- Barras y perfiles de aluminio.
- Alambre de aluminio.
- Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm.
- Hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte).
CFK sigue internada y espera definiciones sobre su detención durante la feria de eneroArgentina01/01/2026
La expresidenta continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada en el Sanatorio Otamendi de esta capital.
Alcoholemia positiva: Registraron casi 100 casos en todo el país durante Año NuevoArgentina01/01/2026
Tras más de 5000 operativos en todo el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que el valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos Aires
El primero fue en San Luis, con el nacimiento de Mia Saray Frías Olaechea a las 00hs.
Hubo un incremento de heridos por pirotecnia.
En la previa de Año Nuevo, por un problema en la Subestación Bosques, hubo casi un millón de usuarios afectados.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.