Petro declaró la emergencia económica en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el lunes (22.12.2025) al país en emergencia económica por 30 días ante una "inminente crisis fiscal", luego de que el Congreso archivara una reforma tributaria con la que buscaba obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026.

El decreto permitirá al gobierno del izquierdista adoptar impuestos especiales para alcanzar la meta de 41.000 millones de dólares que, según Petro, se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año. Todavía no se conocen los alcances específicos que tendrá la medida ni los tributos que se implementarán.

La economía colombiana se fortalece y supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PIB de entre 2,6 y 2,7% hacia el final del año.

Pero el gasto público crece de la mano del endeudamiento, sin un aumento sustancial de la recaudación. Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal subió 2,5 puntos porcentuales y analistas esperan que el indicador cierre por encima del 7% en 2025.

Para cerrar esa brecha, Petro apostó por una nueva reforma tributaria que aspiraba recaudar, mediante nuevos impuestos, unos 4.000 millones de dólares para añadir al presupuesto nacional del próximo año.

Pero el Congreso archivó el proyecto a inicios de este mes en medio de advertencias del mandatario sobre recortes a la inversión pública.

Según el decreto firmado por Petro, Colombia se encuentra ante una "inminente crisis fiscal" que podría ocasionar "un ajuste drástico" en las finanzas del Estado y afectar el "bienestar de la población".

"El gobierno no va a dejar que se desate una crisis", afirmó el mandatario en la red social X luego de que el legislativo hundiera su paquete tributario. "Si no hay emergencia (económica), hay recorte", adelantó.

