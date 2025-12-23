ADIUNSa elegirá nuevas autoridades en abril de 2026

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) convocó oficialmente a elecciones para la renovación completa de sus autoridades, en cumplimiento de su estatuto y de la Ley Nacional Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales.

Según lo publicado en el Boletín Oficial de este martes 23 de diciembre, la elección se llevará a cabo el 6 de abril de 2026, en el horario de 9 a 18, con urnas habilitadas en la Facultad Regional Tartagal, Facultad Regional Orán, IEM Salta y en el Edificio de la Biblioteca Central – Sede Salta de la Universidad Nacional de Salta.

En la jornada se elegirá la totalidad de la Comisión Directiva, que incluye los cargos de Secretario/a General, Secretario/a Adjunto/a, Secretario/a Gremial, Tesorero/a y ocho vocales —cuatro titulares y cuatro suplentes—. Además, se renovará la Comisión Revisora de Cuentas, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes.

El plazo para la presentación de listas vencerá el 12 de enero de 2026 a las 18:30, debiendo realizarse en la sede gremial ubicada en avenida Bolivia Nº 5150, Edificio Biblioteca Central. En tanto, los padrones provisorios estarán disponibles para su consulta a partir del 22 de enero de 2026 en el local sindical.

La convocatoria lleva la firma del secretario general Diego Maita López y de la secretaria adjunta Clara Pérez, quienes integran la actual Comisión Directiva del gremio docente universitario.