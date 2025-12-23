ADIUNSa elegirá nuevas autoridades en abril de 2026

Se trata de 34 estudiantes, quienes cursaron sus estudios en diversas sedes del interior de la provincia. Incluyó a las localidades de Rivadavia Banda Sur y Banda Norte, Iruya, Santa Victoria Oeste y Pichanal.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta anunció la convocatoria a elecciones para la renovación total de su Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.Educación23/12/2025Ivana Chañi
La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) convocó oficialmente a elecciones para la renovación completa de sus autoridades, en cumplimiento de su estatuto y de la Ley Nacional Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales.
Según lo publicado en el Boletín Oficial de este martes 23 de diciembre, la elección se llevará a cabo el 6 de abril de 2026, en el horario de 9 a 18, con urnas habilitadas en la Facultad Regional Tartagal, Facultad Regional Orán, IEM Salta y en el Edificio de la Biblioteca Central – Sede Salta de la Universidad Nacional de Salta.
En la jornada se elegirá la totalidad de la Comisión Directiva, que incluye los cargos de Secretario/a General, Secretario/a Adjunto/a, Secretario/a Gremial, Tesorero/a y ocho vocales —cuatro titulares y cuatro suplentes—. Además, se renovará la Comisión Revisora de Cuentas, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes.
El plazo para la presentación de listas vencerá el 12 de enero de 2026 a las 18:30, debiendo realizarse en la sede gremial ubicada en avenida Bolivia Nº 5150, Edificio Biblioteca Central. En tanto, los padrones provisorios estarán disponibles para su consulta a partir del 22 de enero de 2026 en el local sindical.
La convocatoria lleva la firma del secretario general Diego Maita López y de la secretaria adjunta Clara Pérez, quienes integran la actual Comisión Directiva del gremio docente universitario.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) de Salta dispuso el inicio del trámite de renovación de la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP) para el ciclo lectivo 2026.
