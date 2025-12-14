Por un verano libre de dengue, Zika y Chikungunya: piden eliminar criaderos

El Ministerio de Salud Pública reitera la importancia de reforzar las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, ya que la picadura de este, puede transmitir Dengue, Zika y Chikungunya.

Para reproducirse, el mosquito necesita lugares que acumulen agua, tanto dentro como fuera de la casa, en el patio, balcón o jardín. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero.

El contagio solo se produce por la picadura de mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos ni de la leche materna.

Se insta a la comunidad a limpiar todo lugar o cualquier recipiente que acumule agua y a desechar objetos que no utilicen y que puedan servir para que el mosquito deposite sus huevos y se reproduzca.

Hasta la semana epidemiológica 48, es decir hasta el 29 de noviembre, en la provincia no se notificaron casos de dengue en lo que va de la vigilancia 2025-2026.

Actualmente hay 224 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 207 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 17 están en estudio.

Del total de sospechosos notificados, el 80,4% de los pacientes tiene residencia en cuatro departamentos. Orán reúne al 24,6%, Capital al 23,2%, San Martín al 21,4% y Anta al 11,2%.

Tampoco se han registrado casos positivos de otras arbovirosis, como Chikungunya, Zika ni Fiebre Amarilla en la provincia.

A la fecha se registran cuatro sospechosos para Chikungunya y tres ya fueron descartados. Además, dos sospechosos para Zika y tres descartados por laboratorio.

Prevención

Para prevenir la propagación de mosquitos, es necesario:

· Tapar tanques y depósitos de agua.

· Colocar boca abajo los recipientes que puedan acumular agua.

· Cambiar y limpiar todos los días el agua de los floreros y bebederos de animales.

· Poner arena en los portamacetas para que absorba el agua.

· Vaciar y limpiar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

· Limpiar canaletas y rejillas.

· Colocar telas mosquiteras en las tuberías de ventilación de los pozos ciegos.

Para evitar la picadura, se tiene que usar mangas y pantalones largos; aplicar repelente respetando las indicaciones del envase; proteger cunas y coches con tul; usar espirales o tabletas repelentes en cada habitación de la casa; y colocar mosquiteros en las ventanas.

Es importante utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales dado que el zika también se transmite por vía sexual.

Síntomas

· Fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones.

· Náuseas y vómitos.

· Cansancio intenso.

· Aparición de manchas en la piel.

· Picazón y/o sangrado de nariz y encías.

Ante cualquiera de estos síntomas se debe acudir al médico y evitar automedicarse.