Solo el 15% de la población usa preservativo de forma constante en Argentina

En Argentina, el uso del preservativo entre jóvenes y adolescentes se mantiene en niveles bajos y eso coincide con un aumento del riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS), en un escenario en el que el 98% de los nuevos diagnósticos de VIH se asocia a relaciones sexuales sin protección, de acuerdo con el boletín “Respuesta al VIH y las ITS” del Ministerio de Salud.

Aunque el preservativo es el único método anticonceptivo que protege del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, solo el 14,5% de la población lo usa en todas sus relaciones sexuales, advirtió a Infobae la doctora Silvina Valente, jefa de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.

La caída es todavía mayor entre las nuevas generaciones. Solo el 5% de los adolescentes y el 13% de los jóvenes afirmaron usar siempre preservativo, según un informe de AHF Argentina de 2021. De acuerdo a la entidad, la caída es sostenida: de casi un 40% en 2012 a cifras actuales por debajo del 15%.

Valente dijo a Infobae que “los datos son alarmantes ya que solo el 14,5% de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales, y se estima que en el país 139.000 personas conviven con el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana)”.

Ese bajo nivel de uso convive con un aumento de notificaciones en la población más joven. Las personas de entre 15 y 24 años son el grupo etario con mayor crecimiento en la notificación de infecciones de transmisión sexual, excepto en VIH, según un reporte elaborado en 2023 por el Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF y FUSA.

Qué enfermedades se pueden transmitir por relaciones sexuales sin protección