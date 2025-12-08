La tradicional ceremonia, que se realizará a las 21 horas y contará con la participación del coro Arsis, marcará el comienzo de una programación especial que combinará propuestas artísticas, recorridos gastronómicos y diversas actividades alusivas a la festividad.
“La figura de la Virgen además de cobijo es ejemplo de resistencia a la adversidad”
Durante las festividades marianas, el padre Raúl Méndez resaltó la figura de la Virgen como símbolo de consuelo y fortaleza frente a las adversidades. También señaló que pese a las muchas advocaciones "la Virgen María es una sola".Sociedad08/12/2025
El Día de la Inmaculada Concepción de María se convirtió en una de las celebraciones más significativas dentro de la tradición católica, y en Argentina, coincide con la fiesta en honor a la Virgen del Valle que reúne a cientos de peregrinos y fieles.
“La Virgen atrae su luminosidad, porque está llena de gracia y por su belleza. Frente a la Virgen el devoto experimenta cobijo, no se siete solo, se siente amparado y recibido, no juzgado”, expresó el padre Raúl Méndez, en ‘Desafío’ por Aries.
Señaló que, en un afán de cercanía y en su oficio de cuidado maternal, María se manifiesta en distintas partes del mundo recibiendo distintas advocaciones, pero aclaró que “la Virgen María es una sola”.
“La Virgen recibe muchos apodos o formas de llamarla. Muchas de estas advocaciones están ligadas a sus manifestaciones en que busca mostrar su cercanía. Por ejemplo, en la zona del Noroeste celebramos la Virgen del Valle que se manifestó en Catamarca, es la ‘Virgen morena’ que ha tomado un ‘rostro indígena’, igual que la Virgen de Guadalupe de México tomó un ‘rostro mestizo”, explicó.
Méndez también destacó la figura de la Virgen como “ejemplo de resistencia a la adversidad” que “motiva” a los fieles a tener esperanza y fuerza.
“La figura histórica de la Virgen María que nos relata el Evangelio es la figura de una mujer que experimentó muchas adversidades, incomprensión, desarraigo, persecución, la muerte de su hijo. Es una figura materna que no solo conoce las dificultades diarias de la vida hogareña, sino también las adversidades sociales y políticas. En su figura tiene una atracción de comprensión y consuelo porque hasta en las peores adversidades se mantuvo firme”, manifestó.
Finalmente, el religioso reflexionó sobre lo que calificó como un año “inexplicablemente muy sufrido”.
“Esperemos que se rectifiquen algunos rumbos y que no se profundicen algunos rumbos porque van a producir mayor sufrimiento” expresó y agregó “no hay que ser ingenuos, hay que ser realistas, hay que esforzarse, pelear las circunstancias, pero también hacer opinión para que se rectifiquen los rumbos”
