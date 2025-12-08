El borrador de la reforma laboral incluye el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un esquema diseñado para pymes en respuesta al pedido de un programa similar al RIGI.
Venta de maquinaria agrícola registra fuerte baja en noviembre
El mercado de maquinaria agrícola en Argentina encendió una "luz de alerta" al registrar en noviembre de 2025 sus ventas más bajas en ocho meses, con solo 498 unidades patentadas.Argentina08/12/2025
El patentamiento de tractores, cosechadoras y pulverizadoras alcanzó a 498 unidades, en noviembre de este año, mostrando una caída mensual del 10% y una baja en la comparación interanual del 13,4%, según un relevamiento de la División Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (ACARA).
A pesar de la caída mensual, la demanda adquirió en los primeros 11 meses del año a 6.187 unidades, observándose un crecimiento del 3,6% respecto del mismo período de 2024.
Desde ACARA detallaron que el comportamiento de la demanda ha sido asimétrico: la mayor caída se verificó en pulverizadoras, seguidas por los tractores. En tanto, las cosechadoras no mostraron cambios en la comparación interanual.
La Asociación de Concesionarias de Automotores advirtió que la posibilidad de importar usados aporta incertidumbre a la evolución de volúmenes en la industria.
El detalle de las ventas indica que en los primeros once meses del año se comercializaron 687cosechadoras, un 20,5% más que en 2024.
En el caso de los tractores. la demanda nacional hasta noviembre llegaba a 4.882 unidades, apenas 1,7% por encima de los primeros 11 meses de 2024; mientras que en el de las pulverizadoras, el mercado argentino absorbió 618 unidades, un 2,7% por encima del mismo período de 2024.
Con información de Infobae
ADAM cuestionó incrementos que, según afirman, encarecen el empleo formal y pidieron una reforma laboral “urgente” para proteger a PyMEs y trabajadores.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.
Este ingreso es insuficiente para cubrir la Canasta Básica Total ($1.213.799 en oct. 2025 para un hogar tipo), consolidando la figura del "trabajador pobre"
El stock de juicios laborales por despidos y riesgos del trabajo en Argentina casi alcanza los 640.000 expedientes, una cifra que representa cerca del 10% de los asalariados registrados en el sector privado.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
La Municipalidad de Salta difundió el cronograma de servicios municipales para hoy lunes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción.
Un oficial de la Ciudad atropelló a un motociclista y escapó. Horas después, al presentarse en la Comisaría 4°, fue reconocido por los familiares de la víctima. En el enfrentamiento, sacó su arma y mató a balazos al primo del joven accidentado.