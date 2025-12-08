Venta de maquinaria agrícola registra fuerte baja en noviembre

El mercado de maquinaria agrícola en Argentina encendió una "luz de alerta" al registrar en noviembre de 2025 sus ventas más bajas en ocho meses, con solo 498 unidades patentadas.

Argentina08/12/2025

El patentamiento de tractores, cosechadoras y pulverizadoras alcanzó a 498 unidades, en noviembre de este año, mostrando una caída mensual del 10% y una baja en la comparación interanual del 13,4%, según un relevamiento de la División Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (ACARA).

A pesar de la caída mensual, la demanda adquirió en los primeros 11 meses del año a 6.187 unidades, observándose un crecimiento del 3,6% respecto del mismo período de 2024.

Desde ACARA detallaron que el comportamiento de la demanda ha sido asimétrico: la mayor caída se verificó en pulverizadoras, seguidas por los tractores. En tanto, las cosechadoras no mostraron cambios en la comparación interanual.

La Asociación de Concesionarias de Automotores advirtió que la posibilidad de importar usados aporta incertidumbre a la evolución de volúmenes en la industria.

 El detalle de las ventas indica que en los primeros once meses del año se comercializaron 687cosechadoras, un 20,5% más que en 2024.

En el caso de los tractores. la demanda nacional hasta noviembre llegaba a 4.882 unidades, apenas 1,7% por encima de los primeros 11 meses de 2024; mientras que en el de las pulverizadoras, el mercado argentino absorbió 618 unidades, un 2,7% por encima del mismo período de 2024.

Con información de Infobae

